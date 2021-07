FMI: 12 economias do leste europeu devem retomar nível de 2019 ainda neste ano

As doze economias da Europa que integram a Iniciativa dos Três Mares (3SI, na sigla em inglês) estão no caminho para recuperar o nível do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 ainda este ano, disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. A afirmação foi feita durante evento do programa que engloba países da região dos mares Báltico, Adriático e Negro.

As economias dos Três Mares continuam a superar seus vizinhos da Europa Ocidental, disse Georgieva. A diretora ressaltou que a prioridade à infraestrutura e à conectividade são elementos-chave para resiliência das economias. “Investimentos em infraestrutura podem aumentar significativamente a produção”, afirmou, reforçando que investimentos corretos, que levem em conta a baixa produção de carbono e um caminho de crescimento resiliente e sustentável, podem melhorar a conectividade e acelerar o processo de transição para a nova economia do clima.

No discurso, a diretora do FMI também reforçou que a pandemia levou o foco para o valor da conectividade digital. “Essa sempre foi uma prioridade da 3SI, e está se fortalecendo ainda mais hoje”, completou. A 3SI é composta por Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia.

