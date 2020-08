FMF muda os dois jogos da final do Estadual para o Mineirão e afeta o duelo entre Cruzeiro e América-MG O Tombense pediu à entidade que o jogo de volta da decisão, em 30,/8 seja jogada no estádio. Com isso, Raposa e Coelho, que jogariam no mesmo dia, será em outra data

A Federação Mineira de Futebol(FMF) acatou um pedido do Tombense e transferiu o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, no dia 30 de agosto, às 16h, para o Mineirão. Inicialmente, o duelo seria no Independência.

A mudança de local da partida fez com que o entre clássico Cruzeiro x América-MG, pela sexta rodada da Série B, que estava marcado para o mesmo dia e horário, no Mineirão, vai ser remarcado pela CBF em acordo com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão competição, para outra data, ainda a ser definida.

Galo e Tombense iniciam a decisão do estadual na quarta-feira, 26, às 21h30, no Mineirão. O time do interior tem a vantagem de atuar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para ser sagrar-se campeão pela primeira vez em sua história. O alvinegro terá de vencer um dos jogos para ter o direito de empatar uma das partidas.

E MAIS:

Confira a nota oficial da FMF

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol (FMF), no uso de suas atribuições,

Considerando a solicitação do clube mandante, em conformidade com a regra do artigo 54, II, do Regulamento Específico (REC) do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I,

Considerando que a partida entre Cruzeiro Esporte Clube x América Futebol Clube, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, por coincidir com a data da partida definidora do título do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I, será remarcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela emissora detentora dos direitos de transmissão, com a nova data sendo divulgada oportunamente

RESOLVE

Alterar o local do jogo nº 075, Tombense Futebol Clube x Clube Atlético Mineiro, pela 2ª rodada da Fase Final, anteriormente designado para o dia 30.08.2020, domingo, às 16h, no Estádio Raimundo Sampaio, Independência, em Belo Horizonte, passando a constar no Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, mantido todo o restante.

Publique-se, comunique-se e cumpra-se.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também