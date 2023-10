FMC reverte lucro e tem prejuízo de US$ 3,5 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 14:30 Para compartilhar:

São Paulo, 31 – A empresa norte-americana de agroquímicos FMC registrou prejuízo de US$ 3,5 milhões, ou US$ 0,03 por ação, no terceiro trimestre de 2023, informou na segunda-feira, 30, a companhia, depois do fechamento do mercado. Em igual período do ano passado, a companhia teve lucro de US$ 121 milhões, ou US$ 0,95 por ação.

Em termos ajustados, o lucro diminuiu 64%, para US$ 0,44 por ação.

A receita caiu 29% na mesma comparação, para US$ 982 milhões. A receita orgânica, que exclui o impacto do câmbio, também caiu 29%.

Da queda de 29% da receita, o volume contribuiu com 26 pontos porcentuais. Segundo a FMC, aumentos de preços na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África, e Ásia foram mais do que compensados por reduções de preços na América Latina. O câmbio teve efeito neutro sobre a receita, disse a companhia.

As vendas em todas as regiões diminuíram na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, com a redução dos estoques por parceiros, pelo canal de distribuição e por produtores, disse a FMC.

Na América do Norte, as vendas caíram 34%. Na América Latina, houve queda de 33%, refletindo principalmente uma forte redução dos estoques no Brasil e, em menor grau, a seca na Argentina.

Na Ásia, a receita diminuiu 28%. Na região Europa, Oriente Médio e África, houve queda de apenas 1%, com volumes menores sendo parcialmente compensados por preços mais altos e impactos favoráveis do câmbio.

No terceiro trimestre, a redução de estoques no canal de distribuição continuou em todas as regiões, embora a magnitude da queda no Brasil tenha sido significativamente maior do que o previsto, afirmou o CEO, Mark Douglas, na semana passada.

A FMC informou em nota que iniciou um processo de reestruturação para suas operações no Brasil. Mais detalhes devem ser divulgados em 16 de novembro.

Para todo o ano de 2023, a FMC espera que o lucro ajustado fique entre US$ 3,57 e US$ 4,13 por ação, ante uma faixa de US$ 5,86 a US$ 6,80 por ação prevista anteriormente. Já a receita deve ficar entre US$ 4,48 bilhões e US$ 4,72 bilhões.

