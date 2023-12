FMC inicia plano de reestruturação global que inclui demissões no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 10:30 Para compartilhar:

A empresa norte-americana de agroquímicos FMC está iniciando um plano de reestruturação global em resposta a uma desaceleração no mercado de proteção de lavouras, anunciou na segunda-feira, 18, a companhia. Essa desaceleração resultou em forte redução dos estoques por parceiros, pelo canal de distribuição e por produtores. Como parte do plano, a FMC disse que lançou um programa de demissão voluntária em certas jurisdições e que vai reduzir o número de funcionários no Brasil.

Segundo a empresa, o plano deve adicionar entre US$ 50 milhões e US$ 75 milhões ao Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado em 2024. A FMC também espera que o programa gere economia anual de US$ 150 milhões ou mais até o fim de 2025, uma vez que esteja totalmente implementado.

A FMC disse também que ainda não definiu todas as ações que poderão ser necessárias para que se obtenha todos os benefícios esperados do programa.

Custos com rescisões e outros custos deverão ficar entre US$ 20 milhões e US$ 40 milhões, disse a companhia.

No terceiro trimestre, a FMC registrou prejuízo de US$ 3,5 milhões, revertendo lucro de US$ 121 milhões em igual período do ano passado. A receita caiu 29%, para US$ 982 milhões. As vendas em todas as regiões diminuíram na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, com a redução dos estoques, disse a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

