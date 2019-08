Fluxos de capital da China estão equilibrados neste mês, diz regulador

Os volumes de capital que entram e saem da China têm mostrado equilíbrio até agora em agosto, apesar da desvalorização recente da moeda doméstica, o yuan, afirmou hoje o regulador de câmbio do país, numa tentativa de aliviar preocupações sobre os fluxos de capital.

“No começo de agosto, os EUA anunciaram medidas tarifárias que superaram as expectativas, causando fortes reações no mercado financeiro global. O yuan também mostrou alguns ajustes de curto prazo”, afirmou o órgão regulador de câmbio chinês em comunicado em sua página na internet.

Apesar disso, os bancos comerciais da China acumulam uma compra líquida de moedas estrangeiras neste mês e os fluxos de capital estão equilibrados, graças aos fundamentos econômicos do país, disse o regulador.

Em julho, os bancos comerciais venderam US$ 6,1 bilhões líquidos em moedas estrangeiras, volume bem menor que a venda de US$ 19,3 bilhões registrada em junho, segundo dados do regulador.

O yuan negociado em Xangai acumula perdas de 2,35% ante o dólar em agosto, ampliando queda de 0,25% em julho, de acordo com o provedor de informações financeiras Wind.

A atividade econômica da China se enfraqueceu mais no mês passado, como apontou uma série de indicadores econômicos de julho divulgada na semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires.