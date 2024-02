Fluxo total de veículos em estradas pedagiadas cai 0,6% em janeiro ante dezembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 11:40 Para compartilhar:

O fluxo de veículos em estradas com pedágio caiu 0,6% em janeiro, em relação a dezembro, na série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada. O número reflete recuo de 0,3% no segmento de veículos pesados, na mesma base, e contração de 1,8% de leves.

Na comparação com janeiro de 2023, o fluxo total de veículos cresceu 3,1%, com altas de pesados (6,6%) e leves (2,2%).

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio acumula crescimento de 5,3% nos últimos 12 meses, com avanço de 3,3% de veículos pesados e de 5,9% de leves.

Estados

Em São Paulo, o fluxo total de veículos recuou 0,6% em janeiro ante dezembro, com queda de leves (-0,3%), mas alta de pesados (0,5%). Na comparação com janeiro de 2023, o trânsito total de veículos cresceu 3,5%, com altas de leves (2,4%) e pesados (8,3%).

No acumulado em 12 meses até janeiro, o fluxo total de veículos cresce 5,6% nas estradas paulistas, com altas de 6,1% de leves e 3,6% de pesados.

No Rio de Janeiro, o fluxo de veículos caiu 1,6% em janeiro, na margem, com recuos de leves (-1,7%) e pesados (-0,4%). Na comparação com igual mês do ano passado, o trânsito de veículos cresceu 1,2%, com altas de leves (0,2%) e pesados (7,0%).

No acumulado em 12 meses até janeiro, o fluxo total de veículos cresce 4,1% nas estradas fluminenses, com altas de 4,3% de leves e 3,1% de pesados.

