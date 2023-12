Fluxo cambial total no ano até 1º de dezembro é positivo em US$ 24,852 bi, diz BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 15:12 Para compartilhar:

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 24,852 bilhões neste ano, até 1º de dezembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 7. Em 2022, o resultado foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado de 2023 até a semana passada, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 23,507 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 541,120 bilhões e retiradas no total de US$ 564,628 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 até 1º de dezembro é positivo em US$ 48,359 bilhões, com importações de US$ 212,950 bilhões e exportações de US$ 261,309 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 29,718 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 61,027 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 170,564 bilhões em outras entradas.

Mensal

De acordo com o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 296 milhões em novembro, segundo dados preliminares. Em outubro, houve entrada líquida de US$ 3,508 bilhões.

Com a entrada em vigor da nova lei cambial, operações menores têm até o dia 5 do mês subsequente para serem informadas ao BC e, por isso, a estatística mensal final do fluxo cambial é publicada na terceira semana do mês seguinte.

Em novembro, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 703 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 48,372 bilhões e vendas no total de US$ 49,075 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 999 milhões, com importações de US$ 19,544 bilhões e exportações de US$ 20,543 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,289 bilhões em ACC, US$ 4,694 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 13,560 bilhões em outras entradas.

Semanal

Segundo o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,608 bilhões na semana passada. Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 787 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 13,747 bilhões e vendas no total de US$ 12,959 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,821 bilhões, com importações de US$ 4,821 bilhões e exportações de US$ 7,642 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 765 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,902 bilhão em PA e US$ 4,975 bilhões em outras entradas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias