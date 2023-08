Fluxo cambial total no ano até 11 de agosto é positivo em US$ 23,279 bi, diz BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 15:04 Compartilhe

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 23,279 bilhões em 2023 até 11 de agosto, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 16. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 15,546 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 14,366 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 363,453 bilhões e retiradas no total de US$ 377,819 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 37,644 bilhões, com importações de US$ 139,811 bilhões e exportações de US$ 177,456 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 21,768 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 39,442 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 116,245 bilhões em outras entradas.

Agosto

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,749 bilhões em agosto, até dia 11, divulgou o Banco Central. Em julho, houve entrada líquida de US$ 2,514 bilhões.

Em agosto, até o dia 11, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,838 bilhão. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 20,499 bilhões e retiradas no total de US$ 18,660 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês, até o dia 11, foi positivo em US$ 3,910 bilhões, com importações de US$ 5,939 bilhões e exportações de US$ 9,849 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,199 bilhão em ACC, US$ 1,660 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 6,990 bilhões em outras entradas.

Semana

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,149 bilhões na semana passada, de 7 a 11 de agosto, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,061 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 12,454 bilhões e retiradas no total de US$ 9,393 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,088 bilhão, com importações de US$ 3,563 bilhões e exportações de US$ 4,651 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 453 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 925 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 3,273 bilhões em outras entradas.

