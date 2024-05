Fluxo cambial total em maio até dia 22 está negativo em US$ 755 milhões, mostra BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 12:40 Para compartilhar:

O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira, 24, que o fluxo cambial total no País está negativo em US$ 755 milhões em maio até o dia 22. A cifra é resultado de um fluxo comercial positivo de US$ 1,671 bilhão e de um fluxo financeiro negativo de US$ 2,426 bilhões no período.

Na conta comercial, ocorreram em maio, até o dia 22, importações de US$ 14,091 bilhões e exportações de US$ 15,762 bilhões.

Dentro das exportações foram US$ 1,844 bilhão de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,509 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 10,409 bilhões em demais operações. Na conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 29,888 bilhões e saídas de US$ 32,314 bilhões.

A posição dos bancos no mercado à vista passou de vendida em US$ 11,638 bilhões no fim de abril para vendida em US$ 9,864 bilhões em maio até o dia 22.