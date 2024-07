Fluxo cambial total em 2024, até 26 de julho, é positivo em US$ 12,375 bi, revela BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 15:27 Para compartilhar:

O Brasil acumula um fluxo cambial positivo de US$ 12,375 bilhões em 2024 – superior ao resultado de 2023, quando a entrada líquida atingiu US$ 11,491 bilhões. Os dados, preliminares e com base até o dia 26 de julho, foram divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Banco Central.

O canal financeiro tem saídas líquidas de US$ 41,589 bilhões, resultado de aportes de US$ 337,538 bilhões e de saídas de US$ 379,127 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 53,964 bilhões em 2024, com importações de US$ 124,633 bilhões e exportações de US$ 178,597 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 19,795 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 42,226 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 116,577 bilhões em outras entradas.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 937 milhões em julho, até o dia 26. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana do próximo mês. Em junho, o fluxo foi positivo em US$ 5,603 bilhões.

O canal financeiro teve saída de US$ 2,009 bilhões, resultado de US$ 43,307 bilhões em compras e US$ 45,316 bilhões em vendas.

O saldo preliminar do comércio exterior é positivo em US$ 2,946 bilhões, com US$ 17,841 bilhões em importações e US$ 20,787 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,343 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 4,712 bilhões em PA e US$ 13,731 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,771 bilhão na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central.

O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 963 milhões, com compras de US$ 10,948 bilhões e vendas de US$ 9,985 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 808 milhões, com US$ 5,109 bilhões em importações e US$ 5,917 bilhões em exportações.

Nas exportações, estão incluídos US$ 473 milhões em ACC, US$ 1,162 bilhão em pagamento antecipado e US$ 4,283 bilhões em outras entradas.