Fluxo cambial ao Brasil fica positivo em US$156 mi na 2ª semana de agosto–BC

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil recebeu em termos líquidos 156 milhões de dólares pelo câmbio contratado na semana passada, com o resultado na conta financeira segurando o saldo no azul após nova saída pelas operações comerciais, mostraram dados atualizados pelo Banco Central e divulgados nesta quarta-feira.

O fluxo cambial financeiro ficou positivo em 762 milhões de dólares, abaixo do superávit de 940 milhões de dólares da semana anterior.

Do lado comercial, o déficit piorou para 607 milhões de dólares na semana passada, ante resultado negativo de 195 milhões de dólares na semana finda em 5 de agosto.

Com isso, a sobra de moeda estrangeira na segunda semana do mês ficou bem aquém do ingresso líquido de 746 milhões de dólares dos primeiros cinco dias úteis de agosto.

No acumulado deste mês, ainda há fluxo cambial positivo de 901 milhões de dólares, menor que o valor de 1,591 bilhão de dólares em entradas no mesmo período de 2021.

Na parcial de 2022, o Brasil ainda contabiliza superávit de câmbio contratado de 21,870 bilhões de dólares, melhor que o de 17,763 bilhões de dólares do mesmo intervalo no ano passado.

(Por José de Castro)