FluTV investe em estrutura e alcança pico de audiência superior a 3 milhões

A transmissão da FluTV para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca agradou mais o telespectador. Com um esquema mais profissional e uma estrutura de equipamentos superior, o resultado agradou e refletiu nos números.

O canal oficial do Fluminense atingiu um pico de 3.2 milhões de espectadores durante a transmissão, cerca de 400 mil espectadores a menos dos números registrados durante a final da Taça Rio.

A transmissão do canal também contou com cerca de doze câmeras para exibir as imagens, que não só melhoraram em termos de qualidade, mas mostraram mais ângulos do jogo para o espectador. A evolução foi notória para muitos.

Na segunda partida da final, que será realizada, o jogo será exibido pelo SBT, que fechou contrato pontual com o Flamengo, mandante da partida. Enquanto isso, a FlaTV e a FluTV irão transmitir apenas com áudio.

