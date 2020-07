FluTV bate recorde mundial em final e ganha mais de 200 mil inscritos Quando anunciou transmissão, Fluminense tinha cerca de 222 mil inscritos no canal; torcedores rivais criticaram narrador no jogo

A luta do Fluminense para que tivesse a transmissão da final da Taça Rio teve resultado. Além da vitória dentro de campo, com o título conquistado nos pênaltis, o jogo contra o Flamengo rendeu o recorde de maior live da história do Youtube, com um pico de cerca de 3,590 milhões de acessos simultâneos. Além disso, desde que anunciou a partida, o clube pulou de 222 mil para 425 mil inscritos no canal.

O Flu bateu o recorde do próprio Fla de acessos simultâneos em uma transmissão no Youtube, chegando aos 2,3 milhões já aos 13 minutos do segundo tempo. Contra o Boavista, o Flamengo chegou a 2,1 milhões de visualizações ao mesmo tempo. No fim, o canal do clube ultrapassou até mesmo a live da cantora sertaneja Marília Mendonça, que era a dona do recorde mundial com 3,2 milhões de visualizações simultâneas.

Só no primeiro tempo, o Fluminense ganhou mais de 12 mil inscritos. As duas torcidas entraram em uma “guerra de likes” na transmissão e a torcida rubro-negra passou a dar deslike no vídeo. Por isso, já que o YouTube só considera a ação como engajamento, a transmissão chegou a ficar em 1º lugar nos vídeos em alta da plataforma.

Reclamações pela narração

O que gerou mais comentários negativos por parte dos expectadores foi a forma de narrar da partida. Isso porque durante o primeiro tempo o narrador praticamente não citou os nomes dos jogadores do Flamengo, optando por destacar as ações dos atletas do Fluminense. Na segunda etapa, isso mudou um pouco, com mais comentários sobre as duas equipes.

Doações no chat



Uma prática que pode impulsionar os ganhos do Fluminense com a transmissão são as doações feitas pelos torcedores no Superchat do Youtube. Ao longo do jogo, algumas pessoas doaram desde valores mais baixos, como R$ 5 até R$ 200. Esses valores são dados para que o comentário do usuário fique em destaque na live. Vale lembrar que o clube ainda vendeu ingressos simbólicos para a final. O valor será revertido em cestas básicas. O Flu ainda irá divulgar os números totais.

E MAIS:

Veja também