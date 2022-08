Fluminense x Vasco, Santos, Fenerbahce… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta segunda

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 2:00 Compartilhe

A agenda esportiva desta segunda-feira promete fortes emoções aos fãs de esporte. Além do Campeonato Brasileiro, a segunda conta com Fluminense x Vasco no Brasileirão sub-17, Campeonato Turco e Copa Itália.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

CAMPEONATO BRASILEIRO

20h – Coritiba x Santos

Onde assistir: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SUB-17

15H – Fluminense x Vasco

Onde assistir: SporTV

COPA ITÁLIA

12h45 – Genoa x Benevento

Onde assistir: Star+

CAMPEONATO TURCO

15h45 – Fenerbahce x Umraniyespo

Onde assistir: ESPN 4

