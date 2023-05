Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 13:09 Compartilhe

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reserva mais um clássico carioca. De um lado, o Fluminense, que chega com moral após a emblemática goleada por 5 a 1 sobre o River Plate pela Libertadores. Do outro, o Vasco, que iniciou bem a competição, mas tropeçou diante do Bahia em São Januário. O duelo está marcado para este sábado, às 21h, no Maracanã.

Empolgado, o Fluminense deve manter o time titular para a disputa do clássico, já que vem de derrota no campeonato. No último sábado, Fernando Diniz poupou vários titulares e perdeu para um forte Fortaleza, na Arena Castelão. Como no meio de semana, será mais uma rodada do Brasileirão, o treinador deve manter o time visando a recuperação.

Pelo lado do Vasco, a tendência é que Maurício Barbieri faça uma alteração com o retorno de Rodrigo à equipe titular no lugar de Marlon Gomes; Com isso, Andrey Santos deve ser deslocado para atuar mais à frente e auxiliar também na construção.

Vale lembrar que será mais um reencontro de Germán Cano com o Vasco desde que se transferiu para o Tricolor. No Carioca, o argentino marcou os dois gols da equipe comandada por Diniz com direito a um golaço do meio de campo, por cobertura.

Com a derrota para o Fortaleza, o Fluminense segue com seis pontos, mas deixou o G4 e ocupa a quinta colocação, com 7 pontos. O Vasco, por sua vez, perdeu a chance de entrar na zona de classificação da Libertadores e caiu para a nona posição, com 4 pontos.Fluminense e Vasco voltam a se encontrar na temporada (Montagem Lance! Fotos: Marcelo Gonçalves / FFC; Daniel Ramalho / CRVG)

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO – 4ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: Segunda, 06/05, às 21h (Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: Premiere, Sportv e Tempo Real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e PH Ganso; Jhon Arias, Lima e Germán Cano.

Desfalques: Jorge, Marrony, Martinelli, Keno e Gustavo Apis (lesionados)

Pendurados: John Kennedy e Keno

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

​Desfalques: Gabriel Dias, De Lucca e GB (lesionados)

Pendurados: Andrey Santos, Gabriel Pec e Pedro Raul

