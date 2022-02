Fluminense x Vasco: confira as informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca Rivais medem forças pela 9ª rodada da Taça Guanabara no sábado, às 17h, no Nilton Santos. Os valores dos bilhetes giram em torno de R$ 20 a R$ 60 de acordo com a categoria

A próxima rodada do Campeonato Carioca promete fortes emoções aos torcedores de Fluminense e Vasco. Os rivais medem forças pela 9ª rodada da Taça Guanabara no próximo sábado, às 17h, no Nilton Santos. Os ingressos para os sócios de ambas as equipes já estão à venda, porém para não-sócios tanto pela internet, quanto nas bilheterias, se inicia nesta quinta-feira. Os setores Norte e Sul não serão abertos, e os valores dos bilhetes giram em torno de R$ 20 a R$ 60 de acordo com a categoria.

Com isso, apenas duas modalidades de acesso ao estádio estarão disponíveis para o clássico deste sábado. A carteirinha de sócio e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda. No dia do jogo, haverá retirada de ingressos na Bilheteria Oeste do estádio Nilton Santos até o intervalo. No Estádio das Laranjeiras, a venda se encerra às 13h deste sábado.





Dessa forma, segue obrigatória a apresentação do comprovante do ciclo vacinal seguindo as diretrizes abaixo. Esse comprovante deve ser emitido através do aplicativo Conecte Sus e apresentado no ato da compra ou da retirada do ingresso e na entrada do estádio.

– 50 anos ou mais: dose de reforço

– De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

– Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

De acordo com o regulamento da competição estadual, terá divisão de receitas entre os clubes e o desconto de 100% para sócios não é aplicado em clássicos, semifinais e finais do Cariocão. Por outro lado, terão descontos de 50% para sócios de todos os planos das duas equipes.

CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE INGRESSOS

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios do Fluminense de todas as categorias – 23/02 (quarta-feira), às 10h

– Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Sócios do Vasco – 23/02 (quarta-feira), às 10h

– Vendas em futebolcard.com

Não-Sócios: 24/02 (quinta-feira), às 10h

– Vendas para a torcida do Fluminense em fluminensefc.futebolcard.com

– Vendas para a torcida do Vasco em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 26/02 (sábado), às 10h



VALORES

Setores Oeste Superior (torcida do Fluminense)

– Sócios e meia-entrada – R$ 20

– Não-Sócios e inteira – R$ 40

Setores Oeste Inferior (torcida do Fluminense)

– Sócios e meia-entrada – R$ 30

– Não-Sócios e inteira – R$ 60

Setores Leste Superior (torcida do Vasco)

– Sócios e meia-entrada – R$ 20

– Não-Sócios e inteira – R$ 40

Setores Leste Inferior (torcida do Vasco)

– Sócios e meia-entrada – R$ 30

– Não-Sócios e inteira – R$ 60

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

Confira os pontos de venda e retirada:



TORCIDA DO FLUMINENSE



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 20h

– Dia 26/02 (sábado), das 10h às 13h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 18h

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5.474)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

– Dia 26/02 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo



TORCIDA DO VASCO



São Januário

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

– Dia 26/02 (sábado), das 11h às 13h

Loja Gigante da Colina Grande Rio Shopping (Rua Maria Sendas, 111, Loja 442 – São João de Meriti)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286, Loja C)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Via Parque Shopping (Avenida Ayrton Senna, 3000, Loja 230)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Icaraí (Rua Presidente Backer, 195, Loja 104, Icaraí, Niterói)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Nova América Shopping (Av. Pastor Martn Luther King Jr, 126, Loja 108)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Jardim Guadalupe (Av. Brasil, 22.155, Guadalupe)

– Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste)

– Dia 26/02 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda nos dias 24 e 25/02. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (26/02).

ACESSO AO ESTÁDIO

– Os portões abrirão às 15h

– É obrigatório o uso de máscara

– O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso

– É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

Estacionamento: O estacionamento Norte 1 estará aberto para o público. Sócios dos dois clubes terão desconto e pagarão R$ 30, mediante à apresentação da carteirinha ou a tela logada do portal do sócio no celular. O preço para não-sócios será de R$ 50.

SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.

