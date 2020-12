Fluminense x São Paulo, Premier League e Série B; Saiba onde assistir aos jogos de sábado Boxing Day durante todo o dia, clássico interestadual no Brasileirão na parte da noite e Série B a tarde; confira os horários das transmissões deste sábado

O sábado pós-natal promete muitos jogos cheios de emoção, com seis jogos do Campeonato Inglês, graças ao famoso Boxing Day, marcado por ser a rodada um dia depois da comemoração do natal e por geralmente ter uma média de gols mais alta do que as rodadas normais. O dia de futebol começa cedo, com Leicester x Manchester United, às 09h30. Logo em seguida, às 12h, o Fulham recebe o Southampton, também pela Premier League. Às 14h30, o jogo mais aguardado do dia, com Arsenal e Chelsea, em duelo que sempre traz muita rivalidade e emoção.

Pela Série B, haverá o clássico catarinense entre Figueirense e Avaí, às 16h, com transmissão para todo o Brasil. Mais tarde, o Sheffield United busca recuperação no Campeonato Inglês e recebe o Everton, às 17h, no mesmo horário de Manchester City e Newcastle.

A tarde, começa a rodada do Brasileirão, com Atlético Mineiro recebendo o Coritiba às 17h, indo em busca da liderança do campeonato, Goiás x Sport e o reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza no Castelão, acontecem às 19h. Para fechar o dia, o Fluminense recebe no Maracanã o São Paulo, em mais um reencontro de um técnico com sua ex equipe, dessa vez Fernando Diniz reavendo o clube das Laranjeiras.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



INGLÊS

Leicester x Manchester United – 09h30

Transmissão: ESPN Brasil

Fulham x Southampton – 12h

Transmissão: ESPN Brasil

Aston Villa x Crystal Palace – 12h

Transmissão: DAZN

Arsenal x Chelsea – 14h30

Transmissão: ESPN Brasil

Sheffield United x Everton – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

Manchester City x Newcastle – 17h

Transmissão: DAZN

INGLÊS 2ª DIVISÃO

Nottingham Forest x Birmingham – 12h

Transmissão: Fox Sports

Watford x Norwich – 17h

Transmissão: Fox Sports

TURCO

Trabzonsport x Galatasaray – 13h

Transmissão: DAZN

SÉRIE B

Figueirense x Avaí – 16h

Transmissão: SporTV e Premiere

América Mineiro x CRB – 18h

Transmissão: SporTV e Premiere

BRASILERÃO

Atlético Mineiro x Coritiba – 17h

Transmissão: Premiere

Goiás x Sport – 19h

Transmissão: Premiere

Fortaleza x Flamengo – 19h

Transmissão: Premiere

Fluminense x São Paulo – 21h

Transmissão: SporTV e Premiere

