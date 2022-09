Fluminense x Fortaleza: mais de 10 mil ingressos vendidos para jogo no Maracanã; veja como comprar

Parceria Lance & IstoÉ 05/09/2022 - 10:45 Compartilhe







O Fluminense divulgou nesta segunda-feira que já vendeu mais de 10 mil ingressos para a partida contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão e será disputado no Maracanã.

O check-in da primeira prioridade de sócios teve início na última sexta-feira. Nesta segunda-feira, às 12h, abre o check-in dos planos Arquiba 60%, Pacote Jogos e Leste Raiz. Os sócios podem realizar o check-in em nense.com.br, na aba “Ingressos”.

A venda online para não-sócios e torcedores visitantes começam nesta quarta (7), enquanto a comercialização nas bilheterias acontece a partir de quinta (8).

Já somos mais de dez mil garantidos para a partida de sábado, contra o Fortaleza! Daqui a pouco, ao meio-dia, o check-in dos planos Arquiba 60%, Pacote Jogos e Leste Raiz abrem! VEEEM >> https://t.co/LPOMbwFWAx pic.twitter.com/Kp7JCmbrUj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 5, 2022

Os sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. A retirada do ingresso em uma das bilheterias é obrigatória para não-sócios que comprarem pela internet.

CHECK-INS E VENDA ONLINE



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 02/09 (sexta), às 12h

– Arquiba 60% / Leste Raiz / Pacote Jogos – 05/09 (segunda), às 12h

– Guerreiro – 06/09 (terça), às 12h

Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 07/09 (quarta), às 12h

– Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 10/09 (sábado), às 15h

RETIRADA DOS INGRESSOS



A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).

E MAIS:

E MAIS: