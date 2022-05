Fluminense x Flamengo: veja como comprar os ingressos para o jogo pelo Campeonato Brasileiro Check-in para sócios começa neste domingo, a partir das 10h; Fluminense enfrenta o Flamengo no próximo domingo (29), às 18h, pelo Brasileirão

O Fluminense terá seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, dia 29, o Tricolor enfrentará o Flamengo, na reedição da final do Campeonato Carioca, pela 8ª rodada do Brasileirão, às 18h (de Brasília). Os ingressos para o duelo estarão disponíveis para os sócios-torcedores do Fluminense a partir deste domingo, às 10h da manhã. Os sócios poderão adquirir o acesso através da carteirinha, do e-ticket ou bilhete tradicional.





A venda para o público geral, de forma online, será liberada a partir de quarta-feira (25), enquanto a comercialização nas bilheterias acontece a partir de quinta-feira (26).

Conforme havia sido prometido pelo Fluminense nos primeiros dias da pandemia, o clube irá conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente. O comprovante de vacinação emitido pelo aplicativo ConecteSUS também será exigido para a entrada no Maracanã.

ORDEM DE PRIORIDADE PARA A COMPRA

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – 22/05 (domingo), às 10h

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 22/05 (domingo), às 15h

– Guerreiro – 23/05 (segunda), às 10h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios do Fluminense e torcida do Flamengo: 25/05 (quarta), às 10h

– Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

– Vendas para torcida do Flamengo em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 29/05 (domingo), às 15h

VALORES

​SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

– Guerreiro – R$ 50

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

– Guerreiro – R$ 50

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Não-Sócios

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada e sócios do Flamengo- R$ 30

SETOR OESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

– Guerreiro – R$ 70

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Não-Sócios

– Inteira – R$ 80

– Meia-entrada e sócios do Flamengo – R$ 40

SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)*

– Sócios do Fluminense de todos os planos (exceto Guerreiro) – R$ 185

– Inteira – R$ 300

– Meia-entrada – R$ 185

*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

SETOR NORTE (TORCIDA DO FLAMENGO)

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada e sócios – R$ 30

GRATUIDADES:

– Retirada antecipada em todos os pontos de venda

– Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

– As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

PONTOS DE VENDA

Serão divulgados em breve.

E MAIS:

E MAIS: