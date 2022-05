Fluminense x Flamengo tem quase 50 mil ingressos vendidos e quatro setores esgotados Rivais se enfrentam neste domingo, às 18h, pela oitava rodada do Brasileirão; apenas setores sul e oeste estão disponíveis

O primeiro clássico entre Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro terá casa lotada no Maracanã. Até o momento são cerca de 48 mil ingressos vendidos para o confronto no domingo, às 18h, pela oitava rodada. Ao todo, quatro setores estão esgotados, Norte, apenas do Fla, Leste superior, Leste inferior e Maracanã Mais, todos mistos.





Os sócios do Fluminense tiveram prioridade na compra do ingresso por cerca de quatro dias e garantiram cerca de 10 mil bilhetes. A venda geral começou na quarta-feira e a nas bilheterias na quinta. Os setores Sul, exclusivo do Flu, e Oeste inferior, misto, continuam à venda.

Veja a tabela da Série A do Brasileirão

​VALORES

SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

– Guerreiro – R$ 50

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

SETOR OESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

– Guerreiro – R$ 70

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios

– Inteira – R$ 80

– Meia-entrada e sócios do Flamengo – R$ 40

GRATUIDADES

– Retirada antecipada em todos os pontos de venda

– Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

– As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

E MAIS:

ACESSO AO ESTÁDIO

– Os portões para a partida contra o Internacional serão abertos às 15h

– É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

– O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60

PONTOS DE VENDA E RETIRADA

Torcida do Fluminense:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

– Domingo (29/05), das 10h às 13h

Maracanã – Bilheteria 1

– Quinta (26/05), das 10h às 17h

– Sexta (27/05), das 10h às 17h

– Sábado (28/05), das 10h às 17h

– Domingo (29/05), das 10h até o final do primeiro tempo

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

– Quinta (26/05), das 10h às 17h

– Sexta (27/05), das 10h às 17h

– Sábado (28/05), das 10h às 14h30

Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 5474)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 207)

– Quinta (26/05), das 10h às 20h

– Sexta (27/05), das 10h às 20h

– Sábado (28/05), das 10h às 20h

Torcida do Flamengo:

Maracanã – Bilheteria 02

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 29/05/2022 – Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.

Gávea – Balcão ao lado do setor de cobrança – Somente Sócios do clube

Avenida Borges de Medeiros, 997 – Lagoa – Rio de Janeiro – RJ.

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 29/05/2022 – Horário de 10h às 13h

Gávea – Bilheteria externa

Rua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 29/05/2022 – Horário de 10h às 13h

Nação Rubro-Negra (Downtown)

Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso – Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 20h

Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)

Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ.

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)

Av. Abílio Augusto Távora, n°1111, Luz, Nova Iguaçu – RJ

Dia 26/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 27/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

Dia 28/05/2022 – Horário de 10h às 20h.

E MAIS: