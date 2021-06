Fluminense x Corinthians: prováveis escalações, onde assistir, desfalques e palpites O Tricolor está na nona colocação, com nove pontos conquistados, enquanto o time paulista ocupa a 11ª posição, com oito pontos

Na tarde deste domingo, Fluminense e Corinthians se enfrentam em São Januário, às 16h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras está na nona colocação, com nove pontos conquistados, enquanto o time paulista ocupa a 11ª posição da tabela, com oito pontos.

O atacante Caio Paulista está com um problema muscular, não treinou nos últimos dias e, dessa forma, ele se junta a Samuel Xavier no departamento médico do clube. Por outro lado, o técnico Roger Machado deve contar com o lateral-direito Calegari, que havia sido substituído no jogo contra o Atlético-GO, na última quarta-feira, com um incômodo muscular, mas não teve lesão detectada. A informação é do site ge.

Além disso, Roger Machado deve continuar rodando a equipe para poupar os mais desgastados na maratona de jogos que o Fluminense enfrenta nesta temporada. Dessa forma, Gabriel Teixeira, Fred e Nenê podem ser preservados na sétima rodada.

Pelo lado do Corinthians, Luan, Léo Natel e Caíque França estão lesionados e seguem fora. Mantuan e Ruan Oliveira estão em transição física, mas ainda não estão disponíveis para o técnico Sylvinho. Otero também está fora, uma vez que disputa a Copa América, pela Seleção Venezuelana.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Corinthians

Data/Hora: 27/06, às 16h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

Onde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

​Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Ganso (Nenê); Kayky (Luiz Henrique), Cazares (Gabriel Teixeira) e Abel Hernández (Fred)

Suspensos: –

Pendurados: Abel Hernández e Luiz Henrique

Fora: Samuel Xavier e Caio Paulista (lesionados)

CORINTHIANS (Técnico: Sylvinho)

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Vitinho (Roni) e Gabriel; Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital

Suspensos: –

​Pendurados: Araos, Gabriel, Ramiro e Roni

​Fora: Luan (tendinite no adutor da coxa direita); Léo Natel (luxação no ombro esquerdo); Caíque França (cirurgia para correção de uma hérnia inguinal); Mantuan e Ruan Oliveira (transição física); Otero (Seleção Venezuelana)

Palpites: na redação do LANCE!, 25% apostaram em uma vitória do Fluminense, outros 25% estão confiantes de que o Corinthians será o vencedor e 50% disseram que a partida terminará empatada.

