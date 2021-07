Fluminense x Ceará: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta, às 21h30, em São Januário (o Maracanã está disponível para a disputa da Copa América). Ambas as equipes estão com 13 pontos, e em caso de vitória podem entrar no G6 da competição. O Tricolor vem de um triunfo no Fla-Flu, enquanto o Vozão não perde há cinco rodadas e está embalado.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

Às vésperas do primeiro confronto das oitavas da Libertadores, o técnico Roger Machado deve repetir a escalação que derrotou o Flamengo na última rodada. Apesar de Nenê ter entrado bem contra o Flamengo e ter iniciado a jogada do gol da vitória, a tendência é que o equatoriano Cazares seja titular novamente nesta quarta.

+ Confira quem mais vestiu a camisa do Fluminense na história

Os atacantes sul-americanos Abel Hernandéz e Raul Bobadilla seguem de fora da equipe, ambos por lesão. O uruguaio teve dores no calcanhar direito, enquanto paraguaio sentiu a panturrilha direita. Além deles, o jovem John Kennedy segue no processo de recondicionamento físico após se recuperar da Covid-19.

No lado do Ceará, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o atacante Saulo Mineiro, que não embarcou para o Rio de Janeiro com o grupo. A tendência é que Jael e Cléber disputem a vaga no ataque. A principal dúvida fica por conta do meia Jorginho, que sofreu um pisão na partida contra o Juventude, e levou 17 pontos na boca. O choque ocorreu após ter sido acertado no rosto pela perna direita do jogador Castillo, da equipe gaúcha.

Caso o jogador não possa atuar, Vina entrará em campo, por ser seu reserva imediato, como aconteceu quando foi substituído contra a equipe gaúcha no duelo de domingo. Por outro lado, Bruno Pacheco volta de suspensão e será titular.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE x CEARÁ



Data/Hora: 07/07/2021, às 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Helton Nunes (SC)

Árbitro de vídeo: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Onde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Cazares; Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Fred.

Desfalques: Bobadilla (panturrilha direita), Hudson (joelho direito), Abel Hernandez (dores no calcanhar direito) e John Kennedy (recondicionamento físico após Covid).

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Luiz Henrique, Nino, Roger Machado e Abel Hernández

​

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Vina; Lima, Mendoza, Jael (Cléber).

Desfalques: João Ricardo e Jacaré (reabilitação pós cirúrgica), Vinícius Machado (estiramento coxa direita), Luiz Otávio (entorse tornozelo), Gabriel Dias (tendinite) e Saulo Mineiro

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Messias, Gabriel Lacerda, Jorginho, Buiu, Jael, Saulo Mineiro

E MAIS:

Veja também