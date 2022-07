Fluminense x Ceará: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Jogo marca despedida de Fred dos gramados; Fluminense está no G6, enquanto Ceará luta para se distanciar da Z4

A 16ª rodada do Brasileirão será marcada por festa. Neste sábado, o Fluminense recebe o Ceará para o jogo que irá ser o último da carreira de Fred. Enquanto o Tricolor vem em uma sequência positiva na competição, o Ceará irá lutar para recuperar os pontos perdidos e se afastar da Z4. Ao todo, mais 56 mil ingressos foram vendidos. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

Diniz conta com o time quase completo para o duelo, mas terá a ausência de David Braz. O zagueiro sentiu dores na coxa direita na última semana e deve ser o desfalque do Flu. Contudo, o técnico terá o retorno de Nonato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. O jogo será decisivo para o Tricolor se manter no G6.

Já o Ceará terá o desfalque de Richardson, que está suspenso. A equipe de Marquinhos Santos se encontra em uma posição difícil, na 18ª classificação do Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, o time acumulou cinco empates e está a apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento.

Veja a classificação da Série A do Brasileirão

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Ceará

Data/Hora: 09/07/2022, às 19h

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; Nonato, André, PH Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano (Fred).

Pendurados: Diniz (técnico), Yago Felipe, David Braz e Manoel

Desfalques: David Braz (dores na coxa direita)

Suspensos: Ninguém.

CEARÁ (Técnico: Marquinhos Santos)

​Vinicius, Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral; Lima, Kelvyn e Zé Roberto.

Pendurados: Nino Paraíba, Iury Castilho, Cléber, Lucas Ribeiro e Zé Roberto

Desfalques: Erick (lesionado)

Suspensos: Richardson (terceiro amarelo)