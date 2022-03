Fluminense x Botafogo: onde assistir, desfalques e prováveis escalações da semifinal do Carioca Botafogo tem 11 desfalques e não poderá contar com reforços contratados; Fluminense pode ter o retorno de David Duarte, mas Felipe Melo é dúvida

Neste domingo, Fluminense e Botafogo decidem quem vai para a final do Carioca, contra o Flamengo, que já está classificado. Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Tricolor recebe o Alvinegro neste domingo, às 16h, no Maracanã. Para o duelo, Lúcio Flávio terá desfalques importantes, enquanto Abel Braga pode ter os retornos de Felipe Melo e Fred. A partida será transmitida pela Record na TV aberta, pay-per-view e Tempo Real do LANCE!

O Fluminense pode ter o retorno de dois líderes na equipe. Fred, que estava sendo poupado após se recuperar de lesão, voltou a treinar junto ao elenco nesta semana. Felipe Melo havia sofrido um edema na virilha, após pancada no jogo contra o Olimpia, e também participou de parte da preparação para o clássico, mas também é dúvida. David Duarte, que estava se recuperando de lesão, pode voltar à relação. Porém, Abel Braga terá o desfalque de Luiz Henrique, que segue na fisioterapia após lesionar o tornozelo.

Já o Botafogo não poderá contar com titulares como Matheus Nascimento e Gatito, convocados na Data FIFA. Carli, Carlinhos e Diego Gonçalves sofreram lesões e seguem em recuperação no departamento médico do Alvinegro. O goleiro Diego Loureiro, que atuou no primeiro duelo, sentiu dores na coxa neste sábado e será mais um desfalque. A informação foi divulgada pela Rádio Tupi. Entre os reforços contratados nas últimas semanas, apenas Philipe Sampaio pode entrar em campo por ser o único regularizado até agora.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Botafogo

Data/Hora: 27/03/2022, às 16h

Local: Maracanã (RJ)

​Árbitro: Paulo Renato da Silva Coelho

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Thiago Corrêa Farinha

Onde assistir: Record, pay-per-view e Tempo Real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)

Marcos Felipe; Nino, Manoel (Felipe Melo) e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cris Silva; Jhon Arias, Willian Bigode e Germán Cano (Fred).

Desfalques: Luan Freitas (cirurgia no joelho), John Kennedy (cirurgia no pé), Luiz Henrique (lesão no tornozelo), Marlon, David Duarte, Samuel Xavier, Pineida (transição).

Dúvida: Felipe Melo e Fred.

Pendurados: David Braz, André e Samuel Xavier.

BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)

​Douglas Borges; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Kanu, Jonathan Silva; Barreto (Breno), Kayque; Luiz Fernando, Chay, Rikelmi (Vinícius Lopes); Erison.

Desfalques: Matheus Nascimento (Seleção sub-20); Gatito Fernández (Seleção Paraguaia); Rafael, Joel Carli, Lucas Mezenga, Diego Gonçalves, Ênio, Carlinhos, Gabriel Tigrão, Maranhão e Vitinho (lesionados); Lucas Piazón, Patrick de Paula, Saravia, Luís Oyama e Victor Sá (ainda não regularizados)

Pendurados: Carli, Fabinho e Matheus Nascimento.

