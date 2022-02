Fluminense x Botafogo: clássico de quinta-feira terá ingressos entre R$ 20 e R$ 60; saiba as informações Equipes farão o segundo clássico do Campeonato Carioca 2022 e ingressos já estão disponíveis. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação dos torcedores

Depois da vitória tricolor no Fla-Flu do último domingo, o segundo clássico do Campeonato Carioca 2022 se aproxima. Na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), Fluminense e Botafogo se enfrentam no Estádio Nilton Santos, com mando de campo da equipe das Laranjeiras. Os ingressos já estão disponíveis para sócios do Fluminense e os demais começam a ser vendidos nesta terça.

Vale lembrar que a presença de público está alinhada com as diretrizes da Prefeitura do Rio, sendo permitida a entrada somente de quem estiver com a vacinação completa de acordo com a idade. Pessoas menores de 18 anos não têm a obrigatoriedade de comprovação.

ABERTURA DAS VENDAS

Sócios do Fluminense de todas as categorias – 07/02 (segunda-feira), às 20h

– Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida do Botafogo: 08/02 (terça-feira), às 10h

– Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

IMPORTANTE: O encerramento das vendas, tanto online quanto nos pontos físicos, será no dia 10/02 (quinta-feira), às 13h. Após esse horário, as bilheterias funcionarão EXCLUSIVAMENTE para a RETIRADA dos ingressos comprados pela internet.

Em função do regulamento da competição, que prevê divisão de receitas, o desconto de 100% para sócios não é aplicado em clássicos, semifinais e finais do Cariocão. Com isso, em acordo com o adversário, ficou determinado o desconto de 50% para sócios de todos os planos das duas equipes. Também por essa razão, o Fluminense fica impossibilitado de conceder o benefício extra aos sócios de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que ele se manteve adimplente, conforme previsto no seguinte regulamento.

VALORES

Setor Norte (torcida do Fluminense)

– Sócios e meia-entrada – R$ 20

– Não-Sócios e inteira – R$ 40

Setor Oeste (torcida do Fluminense)

– Sócios e meia-entrada – R$ 30

– Não-Sócios e inteira – R$ 60

Setor Sul (torcida do Botafogo)

– Sócios e meia-entrada – R$ 20

– Não-Sócios e inteira – R$ 40

Setor Leste (torcida do Botafogo)

– Sócios e meia-entrada – R$ 30

– Não-Sócios e inteira – R$ 60

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida. Clique aqui e veja as informações sobre meia-entrada e gratuidade.

RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

CONFIRA OS PONTOS DE VENDA E RETIRA

​

TORCIDA DO FLUMINENSE

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 20h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5.474)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 18h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

– Dia 10/02 (quinta), das 10h até o final do primeiro tempo

TORCIDA DO BOTAFOGO

Sede do Botafogo (Av. Venceslau Brás, 72)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 17h

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 15h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

– Dias 08 e 09/02 (terça e quarta), das 10h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Sul)

– Dia 10/02 (quinta), das 10h às 20h45

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda nos dias 08 e 09/02. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (10/02).

ACESSO AO ESTÁDIO

– Os portões abrirão às 17h30

– É obrigatório o uso de máscara

– O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso

– É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

Estacionamento: O estacionamento Norte 1 estará aberto para o público. Sócios dos dois clubes terão desconto e pagarão R$ 30, mediante à apresentação da carteirinha ou a tela logada do portal do sócio no celular. O preço para não-sócios será de R$ 50.

SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.

