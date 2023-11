Fluminense volta ao Maracanã e pode ‘decretar’ a queda do Coritiba à Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 7:00 Para compartilhar:

Apesar de já estar com a cabeça no Mundial de Clubes, no qual entrará em campo no dia 18 de dezembro pelas semifinais, o Fluminense segue com partidas importantes no Campeonato Brasileiro, em especial para os adversários. Neste sábado recebe o Coritiba no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h, pela 35ª rodada, onde o adversário pode ser rebaixado à Série B, de forma matemática, caso não vença o atual campeão da Libertadores.

O Coritiba está na 19ª e penúltima colocação, com apenas 29 pontos e lutando para seguir vivo. Caso seja derrotado ou até mesmo empate, o rebaixamento estará decretado. O Fluminense, sem maiores ambições dentro do Brasileirão, é oitavo com 50.

O técnico Fernando Diniz ainda tem a seu favor o fato de contar com importantes reforços para escalar o time carioca, mas também tem baixas. O zagueiro Nino e o atacante John Kennedy, que estavam suspensos, estão de volta. Assim como o zagueiro Felipe Melo, que está recuperado de problemas físicos e voltou a treinar normalmente.

Por outro lado, os volantes Martinelli e Alexsander são baixas após levarem o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 em cima do São Paulo, em jogo atrasado da 32ª rodada e disputado na quarta-feira no Rio. O lateral Samuel Xavier, que deixou o campo com fortes dores no joelho esquerdo, também não foi relacionado.

Por fim, o zagueiro Marlon e o atacante Keno são dúvidas, por problemas físicos. Por causa de tantos problemas, existe a possibilidade de Diniz mandar a campo alguns jogadores que não vem tiveram tantas chances durante a temporada.

No Coritiba, o técnico Thiago Kosloski tem diversos problemas para este duelo crucial, principalmente no ataque. Robson e Marcelino Moreno estão suspensos e Slimani sofreu uma lesão muscular na Data Fifa na última semana pela Argélia e também é baixa.

Com isso, a tendência é que Kaio César, Mauricío Garcez e Diogo Oliveira sejam os titulares no setor. Mas, os problemas não param por aí. Na defesa, o zagueiro Henrique sofreu uma lesão na coxa e está fora. Mas, Kuscevic e Thiago Dombroski, estão de volta após atuarem pelas suas respectivas seleções.

