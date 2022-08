Fluminense vive ‘lua de mel’ com a torcida e conta com Maracanã lotado em decisão na Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 6:00 Compartilhe

Há quase dois meses a torcida vem comparecendo em peso nos jogos em casa, e nesta quarta não será diferente. Os ingressos para o duelo entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 20h, estão esgotados. Com cerca de 67,5 bilhetes vendidos ou retirados, no caso das gratuidades, tricolores prometem ser um fator decisivo para a classificação à semifinal.

Apesar de surpreendente, o empenho da torcida do Flu não vem de hoje. No duelo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final do torneio, o clube colocou 46.325 presentes (43.521 pagantes) no estádio. Nas rodadas do Brasileirão, o público também vive uma crescente.

Contra o Ceará, no jogo que marcou a despedida de Fred, o Tricolor conquistou seu segundo maior público no Novo Maracanã, com 63.707 presentes (57.844 pagantes). Na última rodada, contra o Cuiabá, 46.323 torcedores (43.364 pagantes) apoiaram a equipe.

Até mesmo fora de casa os tricolores têm comparecido. Nos duelos recentes contra o Cruzeiro, São Paulo e Goiás a torcida esgotou o setor visitante. Na partida contra o Red Bull Bragantino, em Volta Redonda, os ingressos também esgotaram.

Nem a derrota para o Internacional, no último domingo pelo Brasileirão, desanimou os torcedores. Nesta terça-feira, os poucos ingressos que ainda estavam disponíveis esgotaram. No dia da abertura do check-in, mais de 20 mil ingressos foram vendidos.

Vale ressaltar que, dos jogos com público significativo, o Fluminense só acumulou vitórias. Assim, pode-se esperar que a torcida funcione como o 12° jogador rumo a uma classificação convincente na Copa do Brasil.

