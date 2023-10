Fluminense vira sobre Inter (2-1) no Beira-Rio e vai à final da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2023 - 0:45 Compartilhe

Com uma emocionante virada nos últimos minutos, o Fluminense se classificou para a final da Copa Libertadores ao vencer o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado abriu o placar no primeiro tempo com gol de cabeça do argentino Gabriel Mercado (9′), mas os atacantes John Kennedy (80′) e Germán Cano (86′) decidiram o duelo para o Tricolor.

Com a vitória, após o empate em 2 a 2 no Rio de Janeiro há uma semana, o time carioca vai agora em busca de seu primeiro título da Libertadores na final do dia 4 de novembro, no Maracanã.

“Nós merecíamos, tenho um sentimento muito forte. É um momento incrível”, disse o experiente lateral Marcelo em entrevista após o jogo.

O adversário do Fluminense na decisão será definido na outra semifinal, entre Palmeiras e Boca Juniors, que fazem o jogo de volta nesta quinta-feira, em São Paulo.

Na ida, em Buenos Aires, brasileiros e argentinos empataram em 0 a 0.

– Afastar o favoritismo –

Antes da partida, o técnico do Inter, o argentino Eduardo Coudet, colocou os cariocas como favoritos ao afirmar que sua equipe era o “patinho feio” do duelo.

E o tal “patinho feio” teve momentos de cisne ao neutralizar por completo o Fluminense no primeiro tempo.

O time gaúcho criou uma fórmula perfeita para que o artilheiro da Libertadores, o argentino Germán Cano (12 gols), autor dos gols do Fluminense no jogo de ida, passasse em branco nos primeiros 45 minutos.

Para isso, pressionou ferozmente a saída de bola do Tricolor e dobrou a marcação para levar a melhor nos duelos individuais.

Com parte do trabalho feito, o defensivo, o meia Alan Patrick se encarregou de liderar o ataque, armando o jogo em parceria com Maurício e Wanderson, que deram trabalho ao goleiro Fábio em duas finalizações perigosas nos primeiros 15 minutos.

Mas o Inter só conseguiu traduzir sua superioridade na bola parada: Alan Patrick cobrou escanteio na cabeça de Mercado, que aproveitou a saída errada de Fábio para mandar a bola para as redes.

– Ousadia recompensada –

Vendo o jogo do banco, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, percebeu a armadilha que o Inter montou no primeiro tempo, que praticamente não deixou sua equipe chegar na área do goleiro uruguaio Sergio Rochet.

Pouco surtiu efeito estratégia de dar total liberdade a Marcelo, e o lateral até passou a ocupar o lado direito do campo para tentar potencializar o ataque carioca.

O segundo tempo também começou de forma preocupante para o Tricolor, já que sua movimentação ofensiva – John Kennedy entrou no lugar de Felipe Melo, numa formação que apostava em cinco homens no ataque – tampouco funcionou.





O Inter não cedia espaços para os perigosos Jhon Arias e Ganso, principais criadores do Fluminense, e teve chances de matar o confronto nos pés de Enner Valencia, que brilhou nos mata-mata contra River Plate e Bolívar, mas não estava no seu melhor dia.

“As mexidas do Fluminense complicaram a gente. Tivemos chances de fazer um gol, mas agora não vale a pena lamentar, estamos fora”, disse o lateral colorado Renê.

Os cariocas aproveitaram o momento e reagiram quando tudo parecia perdido: após assistência de Cano, John Kennedy empatou o jogo tocando com categoria por cima de Rochet.

Seis minutos depois, em uma jogada que nasceu no campo defensivo, John Kennedy deixou a bola passar e retribuiu o favor ao artilheiro argentino.

Cano recebeu na marca do pênalti e bateu firme de primeira para selar uma virada histórica, que permite ao Fluminense lutar por seu primeiro título continental em casa, no Maracanã.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores – Semifinais – Jogo de volta

Internacional – Fluminense – 1 – 2

Estádio: Beira-Rio (Porto Alegre)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gols:

Internacional: Mercado (9′)





Fluminense: John Kennedy (80′), Cano (86′)

Cartões amarelos:

Internacional: Bruno Henrique (76′)

Fluminense: Martinelli (69)

Escalações:

Internacional: Sergio Rochet – Hugo Mallo, Vitão, Gabriel Mercado, Renê – Maurício (Carlos De Pena 73′), Charles Aránguiz (Bruno Henrique 73′), Alan Patrick (cap), Johnny (Lucca 89′) – Wanderson (Luiz Adriano 89′), Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense: Fábio – Guga (Yony González 79′), Felipe Melo (Martinelli 46′), Nino (cap), Marcelo – André, Ganso (Lima 64′) – Alexsander (John Kennedy 46′) – Jhon Arias, Germán Cano, Keno (Marlon 84′). Técnico: Fernando Diniz.

