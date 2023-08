Fluminense vira, mas cede empate para o Athletico-PR pelo Brasileirão; veja resultado

⏱ COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O Athletico-PR abriu o placar cedo, porém sofreu uma pressão ao ficar com um jogador a menos. Em quarenta e cinco minutos de muitos cartões, o Fluminense foi mais perigoso com boas finalizações de Leo Fernández. O uruguaio se destacou nas cobranças de faltas e finalizações de longa distância, porém parou na boa atuação de Léo Linck, que garantiu o resultado na etapa inicial. No fim, Lelê teve a chance de empatar ao finalizar sozinho na área, mas parou no arqueiro athleticano.

⏱ E A ETAPA FINAL?

Na volta do intervalo, o Fluminense foi em busca do empate, mas novamente parou na grande atuação de Léo Linck, que fez pelo menos três grandes defesas. Com um time recheado de reservas, o Tricolor pressionou até conseguir deixar tudo igual no placar com o gol do lateral-direito Guga. No fim, a equipe carioca teve sua atuação coroada com o gol de João Neto, mas cedeu o empate com o tento de Vitor Roque nos acréscimos.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Na quinta-feira (31), o Fluminense visita o Olímpia, no Defensores del Chaco, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e viaja para o Paraguai em busca de uma vaga na semifinal da competição. No Brasileirão, a equipe carioca encara o Fortaleza, no domingo (3), às 16h, no Raulino de Oliveira. Eliminado do torneio continental, o Athletico-PR volta a campo para medir forças com o Atlético-MG, pela 22ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília), no sábado (2).

⚫ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2X2 FLUMINENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO – 21ª RODADA



Data e hora: 27/08/2023 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Fabrini Bavilaqua Costa (FIFA-SP) e Marcello Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Público e Renda:





Cartões Amarelos: Vitor Roque, Cannobio e Vidal(ATH) / Lima e Marlon (FLU)

Cartões Vermelhos: Vinícius Kauê (ATH)

Gols: Cacá (12’/1T) (1-0); Guga (30’/2T) (1-2); João Neto (42’/2T) (1-2); Vitor Roque (47’/2T) (2-2)

ATHLETICO-PR (Técnico: Wesley Carvalho – interino)

Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Vinícius Kauê; Erick (Alex Santana 23’/2T), Arturo Vidal (Hugo Moura 23’/2T), Vitor Bueno (Zé Ivaldo 34’/1T); Cuello, Canobbio e Vitor Roque (Pablo 51’/2T)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Pedro Rangel; David Braz (João Neto 18’/2T), Thiago Santos (Alexsander 27’/1T), Marlon; Guga (Felipe andrade 44’/2T), Martinelli, Daniel (Isaac 18’/2T), Lima; Leo Fernández (Giovanni 45’/2T), Yony González e Lelê