Fluminense vence Olimpia no Parguai (3-1) e vai à semifinal da Libertadores

O Fluminense venceu o Olimpia por 3 a 1 nesta quinta-feira (31), em Assunção, e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores, em que vai enfrentar o Internacional.

O time carioca, que venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 0, abriu o placar no estádio Defensores del Chaco aos 24 minutos com John Kenney.

Os paraguaios empataram ainda no primeiro tempo com Facundo Zabala (44′), mas no segundo tempo o argentino Germán Cano balançou as redes mais duas vezes (80′ e 90’+2) para decretar a vitória e classificação do Fluminense.

– Golaço de John Kennedy –

O Olimpia começou a todo vapor, enquanto o Tricolor se mantinha organizado e esperava o momento certo para ir ao ataque.

Aos 6 minutos, após uma boa sequência de passes, Ganso apareceu com perigo na frente e obrigou o goleiro Juan Espínola a fazer boa defesa.

Em resposta, o argentino Facundo Bruera encontrou Cardozo na área e Fábio salvou o Fluminense.

Em 10 minutos de jogo, o goleiro brasileiro mostrou reflexo defendendo três cabeçadas do colombiano Jhohan Romaña em jogadas de escanteio.

Sem perder a calma, o time carioca continuou apostando na movimentação ofensiva de seus homens de frente para levar perigo.

Aos 24, John Kennedy recebeu passe na frente de Keno, invadiu a área e bateu no alto para fazer um golaço e abrir o placar.

– Leve esperança –

Com o Olimpia atordoado pelo gol, o Fluminense passou a jogar mais fechado para esperar o fim da primeira etapa. Mas pouco antes do intervalo, Facundo Zabala recebeu a bola no bico esquerdo da área, abriu espaço e bateu para o gol. A bola desviou no zagueiro Nino e tirou qualquer chance de defesa para Fábio e parou no fundo das redes. Era o fio de esperança do time paraguaio.

No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz adiantou seus jogadores para apertar a saída de bola do Olimpia, que precisava de pelo menos dois gols para forçar a decisão por pênaltis.

Com toques rápidos, o time brasileiro administrava o jogo e abria espaços, obrigando o Olimpia a cometer faltas e pendurar seus jogadores.

Em uma dessas jogadas, Felipe Melo recebeu entrada dura e teve que dar lugar ao zagueiro Marlon (56′).

Três minutos depois, o time paraguaio quase fez o segundo. Em bola levantada na área, Bruera ajeitou de cabeça na medida para Iván Torres, que pegou mal na bola e bateu sem direção.

– Cano faz 2 –

No minuto 70, o árbitro venezuelano expulsou o atacante Fernando Cardozo, que já tinha cartão amarelo, por uma falta dura sobre John Kennedy.

Pouco depois, o Fluminense acabou com qualquer esperança do time paraguaio voltando à frente do placar com Germán Cano.

John Kennedy fez boa jogada e finalizou na trave. No rebote, o argentino não perdoou e mandou a bola para as redes.

Nos acréscimos, Cano fez mais uma o receber cara a cara, driblar o goleiro Espínola e marcar seu nono gol na Libertadores, se isolando ainda mais na artilharia do torneio.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores 2023 – Quartas de final – Jogo de volta

Olimpia – Fluminense 1 – 3

Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gols:

Fluminense: John Kennedy (24′), Cano (80′, 90’+1)

Cartões amarelos:

Olimpia: Cardozo (52′), Salazar (55′), Fernandez (73′), Ortiz (76′)

Fluminense: Felipe Melo (45’+2), Fábio (70′)

Cartões vermelhos:

Olimpia: Cardozo (71′)

Escalações:

Olimpia: Juan Espínola – Mateo Gamarra, Jhohan Romaña, Facundo Zabala, Víctor Salazar – Richard Ortiz (cap) (Brian Montenegro 83′), Marcos Gomez (Guillermo Paiva 46′), Iván Torres (Hugo Fernandez 61′), Alejandro Silva (Hugo Quintana 84′) – Facundo Bruera (Derlis Gonzalez 61′), Fernando Cardozo. Técnico: Francisco Arce.

Fluminense: Fábio – Samuel Xavier, Felipe Melo (Marlon 56′), Nino (cap), Diogo Barbosa – Jhon Arias (Lelê 88′), André, Ganso (Lima 63′), Keno (Alexsander 63′) – John Kennedy (Yony González 87′), Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

