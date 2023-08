Fluminense vence Olimpia na ida e se aproxima da semifinal da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 23:56 Compartilhe

Apostando no estilo ofensivo, que já lhe rendeu uma série de bons resultados, o Fluminense conseguiu romper a retranca do Olímpia, do Paraguai, e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), diante de 64.047 espectadores no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2023.

O time carioca, comandado pelo técnico Fernando Diniz, ficou mais perto das semifinais do torneio sul-americano graças aos gols do meio-campista André (43′) e do atacante Germán Cano (59′), que fizeram a festa da torcida.

O argentino se igualou a Paulinho, do já eliminado Atlético-MG, no topo da artilharia do torneio, com sete gols marcados.

A vantagem deu tranquilidade a Diniz, sempre atuante à beira do campo, e foi uma recompensa pelo empenho. Seu time dificilmente perde em casa (foram 18 vitórias e cinco empates nas últimas 23 partidas).

Embora tenha apostado novamente na força de sua defesa, ‘El Decano’, três vezes campeão da Libertadores, sucumbiu diante da determinação do Tricolor e terá que remar contra a corrente no jogo de volta, na próxima quinta-feira, em Assunção.

O Fluminense poderá até perder por um gol de diferença para se classificar. Já os paraguaios precisam vencer por 3 gols ou mais. Em caso de vitória do Olimpia por 2 gols de vantagem haverá decisão nos pênaltis.

Quem avançar vai disputar a vaga na final contra o vencedor do duelo entre o boliviano Bolívar e o Internacional de Porto Alegre, que obteve uma valiosa vitória por 1 a 0 na terça-feira, na altitude de La Paz.

raa/gfe/aam

