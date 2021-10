Fluminense vence o Flamengo em rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca sub-15 Equipes se enfrentaram no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém; Tricolor está invicto na Taça Guanabara, com oito vitórias

Neste sábado, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 0, no CT Vale das Laranjeiras, em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara, segunda etapa do Campeonato Carioca sub-15. Com gols de Esquerdinha, Lucas e Brasilia, os Moleques de Xerém conquistaram mais uma vitória e se mantém invictos na competição.

O Flamengo, por outro lado, sofreu o primeiro revés nesta edição do Carioca sub-15. Com seis vitórias, os Garotos do Ninho só não haviam vencido o Botafogo na sexta rodada, que terminou com empate por 1 a 1. Pela primeira vez na Taça Guanabara, o rubro-negro não acumulou pontos.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

No próximo sábado (9), o Fluminense encara o Botafogo, às 9h, no Centro de Formação de Atletas TROPS. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Macaé Esporte, às 15h, no Estádio da Gávea. As partidas são válidas pela nona rodada do Carioca sub-15.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também