Fluminense vence LDU (2-0) e conquista sua 1ª Recopa Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/02/2024 - 23:40

O Fluminense conquistou sua primeira Recopa Sul-Americana ao vencer a LDU, seu grande rival internacional, por 2 a 0, nesta quinta-feira (29), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após perder por 1 a 0 no Equador na semana passada no jogo de ida, o Tricolor conseguiu a virada no fim com dois gols do atacante colombiano Jhon Arias (76′ e 90′, de pênalti) na partida de volta deste duelo que coloca frente a frente os campeões dos dois principais torneios de clubes da América do Sul.

