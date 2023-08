Fluminense vence Argentinos com 2 gols no fim e mantém chance de Fla-Flu na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 21:20 Compartilhe

O Fluminense não fez sua melhor apresentação, mas foi insistente e conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Argentinos Juniors, no Maracanã, nesta terça-feira, para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Após um jogo muito amarrado durante a maior parte do tempo, o time comandado por Fernando Diniz balançou a rede apenas depois dos 40 minutos do segundo tempo, com um gol aliviador de Samuel Xavier, que também marcou no empate por 1 a 1 no jogo de ida, e outro de John Kennedy.

Com isso, resta ao Flamengo fazer sua parte para que a próxima fase tenha um Fla-Flu. Conforme determinado por chaveamento realizado em sorteio da Conmebol, o time tricolor enfrenta nas quartas o vencedor da partida entre o rival rubro-negro e o Olimpia, na quinta-feira. Os flamenguistas venceram o jogo de ida por 1 a 0.

Sem conseguir reverter a expulsão de Marcelo, que provocou uma lesão grave no zagueiro Luciano Sánchez no primeiro jogo, o Fluminense entrou em campo com Diogo Barbosa na lateral esquerda. O restante do time foi o mesmo que foi a campo na Argentina. Desta vez em casa, os tricolores não conseguiram se impor diante do adversário durante um primeiro tempo de poucas emoções.

Como de costume, a equipe comandada por Fernando Diniz teve a posse de bola durante a maior parte do tempo. A diferença era massiva em relação ao adversário, mas a produtividade era muito baixa, a ponto de irritar Diniz, que não escondia sua angústia ao ver os jogadores trocando passes no campo de defesa, sem qualidade na hora da transição.

A linha de cinco montada por Gabriel Milito no Argentinos mostrou-se bastante eficiente. O time visitante foi para campo com Acosta, de 21 anos, seu terceiro goleiro, pois Lanzillotta se contundiu antes do jogo e Martin Arias, o titular, foi expulso no primeiro jogo. O jovem escolhido para entrar em campo nesse momento decisivo, contudo, trabalhou pouco.

No segundo tempo, o Fluminense continuou mostrando dificuldade para transpor a defesa argentina e ainda cometeu erros que deram algumas oportunidades ao adversário, que também não estava muito organizado. O gol da vitória tricolor acabou saindo em um lance de confusão dentro da área. Após bate e rebate, graças a uma intervenção ruim da defesa, Samuel Xavier ficou com a bola e bateu forte para acertar o ângulo, aos 40 minutos.

O gol desestabilizou o time argentino, que começou a armar uma confusão envolvendo tanto jogadores como comissão técnica. O ímpeto foi contido e acabou sem expulsões naquele momento. Mais tarde, Montiel recebeu vermelho por reclamação. Perto final, aos 51, John Kennedy recebeu em disparada pela esquerda, com o campo livre pela frente, e avançou até tocar na saída de Acosta para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 ARGENTINOS JUNIORS

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Diogo Barbosa; André, Lima (Daniel) e Ganso; Arias, Cano (Marlon) e Keno (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

ARGENTINOS JUNIORS – Acosta; Minnissale (Heredia), Di Cesare e Villalba; Cabrera (Rodrigo Cabral), Redondo, Moyano, Alan Rodríguez (Verón), González Mettili (Fabricio Domínguez) e Montiel; Gondou (Thiago Nuss). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Samuel Xavier aos 40 e John Kennedy aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Minnisale, Di Cesare, Villalba, Redondo, Gondou, André, John Kennedy, Samuel Xavier e Nino.

CARTÃO VERMELHO – Montiel.

RENDA – R$ 3.759.791,50.

PÚBLICO – 61.396.





LOCAL – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias