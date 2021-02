Fluminense vence a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino Sub-18 Atacante Carol Valle marcou o único gol da partida; próxima partida será contra o Kindermann, no sábado

O Fluminense venceu a primeira partida nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 nesta quinta-feira, contra a Ferroviária. O resultado de 1 a 0 foi construído com gol da atacante Carol Valle, no CT do Criciúma. Com isso, as duas equipes empatam no número de pontos, com três cada, e seguem vivos em busca de uma vaga na semifinal.

O Flu vinha pressionado após perder para o São Paulo na partida anterior e poderia ser eliminado em caso de derrota. O gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, com gol da Carol após assistência de Luany. O destaque foi a goleiro Ravena, que parou as investidas da Ferroviária.

O São Paulo é o líder do Grupo H, com seis pontos. A Ferroviária vem em seguida, com os mesmos três pontos do Fluminense, mas à frente por ter um gol a mais de saldo. O próximo compromisso das meninas do Flu é contra o Avaí/Kindermann, lanterna, no sábado, às 15h30.

Na segunda fase, as oito equipes classificadas e divididas em dois grupos, se enfrentam entre si, em turno único, e as duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal. As partidas estão sendo disputadas em Criciúma-SC, em formato de bolha.

