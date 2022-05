Fluminense vai fazer reclamação à Comissão de Arbitragem da CBF por cabeçada de Andrey em Yago Felipe

Após a derrota de virada para o Coritiba, por 3 a 2, o Fluminense informou que vai cobrar explicações e fazer uma “representação/reclamação formal” à Comissão de Arbitragem da CBF por lances ocorridos na partida. O Tricolor questiona, principalmente, o lance no qual Andrey, do Coxa, deu uma cabeçada em Yago Felipe, do Tricolor, já no segundo tempo.

– O Fluminense irá procurar a Comissão de Arbitragem da CBF nesta segunda feira e apresentará uma Representação/Reclamação formal no que tange a alguns lances ocorridos na partida diante do Coritiba no Couto Pereira, em especial, sobre o lance da cabeçada desferida pelo jogador do Coritiba no Yago Felipe – publicou o clube.

O árbitro Raphael Claus não viu o lance em questão. O VAR também não chamou o árbitro para revisar. Andrey, envolvido na agressão, marcou o segundo gol do Coritiba.

Confira a classificação do Brasileirão



O Fluminense teve André expulso quando vencia por 2 a 0 e acabou sofrendo a virada do Coritiba no Couto Pereira.

Yago Felipe, do Fluminense, conduz a bola sendo observado pelos jogadores do Coritiba (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

E MAIS: