Fluminense terá volta de titulares contra o Bahia para manter reação no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Disputando três competições simultâneas, o Fluminense teve que escolher as suas prioridades. No duelo das oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana contra o Juventude, optou por um time reserva e perdeu por 3 a 2 no jogo de ida. Agora, com os titulares, o clube carioca quer manter a reação no Campeonato Brasileiro na partida de domingo, às 16h, diante do Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada.

Com o time principal, são três vitórias seguidas, contra Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino, todos por 1 a 0. Resultados que tiraram o time de Mano Menezes da lanterna, ocupando a 19ª colocação no início da rodada, com 17 pontos, um a menos que o Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Com os titulares, Mano Menezes terá a volta do zagueiro Thiago Santos, que cumpriu suspensão automática. A questão fica por conta da expectativa do atacante Germán Cano, que está se recuperando de dores no pé direito, possa voltar a ser relacionado. Já o volante Nonato sofreu uma entorse e não deve ter tempo hábil para se recuperar.

Tendo que manejar o elenco com as prioridades, Mano criticou o calendário brasileiro: “Sobre poupar, foi pelo fato de termos dois dias a menos de descanso com relação ao Bahia, que jogou na terça-feira, está com dois dias de ‘perninha’ para cima esperando a gente no domingo. É inadmissível um calendário fazer isso. Dar dois dias de diferença para um adversário direto numa semana”, disse o treinador na coletiva.

Já o Bahia que chegou a brigar pela liderança, oscilou na competição, caindo pelas tabelas após quatro jogos sem vencer, o último um empate por 1 a 1 contra o Internacional. Agora o time de Rogério Ceni é o sétimo, com 32 pontos, fora até da zona de classificação para a pré-Libertadores.

O técnico, desta vez, terá alguns reforços. O zagueiro Kanu se recuperou de uma lesão na face, enquanto Victor Cuesta e Jean Lucas voltam após cumprir a suspensão automática. Por sua vez, o volante Rezende e o lateral Cicinho estão em transição física, são dúvidas em relação ao aproveitamento durante o jogo.

O zagueiro Kanu rebateu as declarações de Mano: “Calendário é ruim para todos. Cabe mais da organização de cima (CBF) do que dos clubes. A gente tem que se cuidar e estar preparado para os jogos, como falo nas entrevistas, independente do calendário.”

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BAHIA

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e PH Ganso; Serna, Jhon Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

BAHIA – Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Davi Lacerda (ES).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).