Fluminense terá telão em Laranjeiras para torcedores acompanharem partida contra o Santos Assim como aconteceu contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, torcedores do Tricolor poderão ver a partida da próxima segunda-feira em um telão no estádio do clube







Depois do sucesso do evento realizado nas Laranjeiras durante o jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o Fluminense vai repetir a dose. O Tricolor anunciou que os torcedores vão poder acompanhar o jogo contra o Santos, na próxima segunda-feira, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, em um telão no estádio.

Os ingressos já começaram a ser vendidos na tarde deste sábado. Para os sócios, o valor é de R$ 10 e as entradas podem ser compradas no site nense.com.br. Já o público em geral pode comprar a partir das 18h no fluminensefc.futebolcard.com. Para os não-sócios, o ingresso é R$ 30.

Na própria segunda-feira os torcedores também podem comprar os ingressos nas bilheterias das Laranjeiras, a partir das 10h até o final do primeiro tempo do jogo. Os portões serão abertos às 18h e o acesso será pela entrada do estacionamento da Rua Pinheiro Machado.

E MAIS:

Na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, o Fluminense recebeu mais de 1.700 torcedores para acompanhar a partida nas Laranjeiras.

E MAIS: