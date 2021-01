Fluminense terá quase um time de jogadores pendurados no clássico e dois suspensos; veja

O Fluminense já tem dois desfalques confirmados para o clássico com o Botafogo, neste domingo, às 20h30, em São Januário. Os atacantes Fred e Caio Paulista estão suspensos na partida pois cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo e pela expulsão, respectivamente. Entretanto, o Tricolor também carrega uma extensa lista de atletas pendurados e pode ter problemas na 33ª rodada, quando encara o Goiás, em casa, dia 31.

Os atletas que tem dois cartões amarelos neste momento são os volantes Martinelli, Yago Felipe e André, os laterais Calegari, Danilo Barcelos e Igor Julião, o atacante Fernando Pacheco, o zagueiro Matheus Ferraz e os meias Michel Araújo e Nenê.

Vale lembrar que Pacheco e André ficaram fora da última lista de relacionados do técnico Marcão no empate por 3 a 3 com o Coritiba. Ambos foram por opção técnica. Os outros desfalques foram Marcos Paulo e Muriel, que devem retornar para o clássico.

