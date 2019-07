Fluminense tenta superar má fase em duelo com o Peñarol pela Sul-Americana

Na zona de rebaixamento, o Fluminense tem um difícil duelo, nesta terça-feira, às 21h30, em Montevidéu, diante do Peñarol, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição que vem sendo tratada como prioridade em 2019 pelo clube. O jogo de volta será no dia 30, no Maracanã.

O time carioca tenta reencontrar o bom futebol do início do ano em uma competição que atinge seus momentos decisivos. Na retomada das competições após a pausa em função da Copa América, tropeçou duas vezes, com empate diante do Ceará e derrota para o Vasco.

Em crise financeira, o Fluminense tem encarado a Sul-Americana como grande aposta em 2019. E passou nas fases anteriores pelo chileno Deportes Antofagasta e também pelo colombiano Atlético Nacional. Seu adversário, o Peñarol, entrou na segunda fase, após cair na fase de grupos da Libertadores. E deixou para trás o Deportivo Cali.

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com João Pedro, que nem viajou para o Uruguai. O jogador sofreu uma pancada no tornozelo direito no clássico com o Vasco. Em compensação, o treinador poderá contar Nenê e Ganso no meio-de-campo. O goleiro Agenor, que tem um filho internado na UTI por causa de uma pneumonia, pode ser poupado, o que provocaria a estreia de Muriel.

Sem João Pedro, o colombiano Yony González terá a função de encostar no atacante Pedro para a realização das jogadas ofensivas da equipe carioca. Outra novidade poderá aparecer na lateral direita, pois Gilberto reclama de dores no joelho direito – Igor Julião é o candidato a substituí-lo.

O Peñarol não poderá contar com até três titulares. O meia Guzmán Pereira sofreu uma lesão no joelhos esquerdo no empate, por 1 a 1, com o Progreso, pelo Campeonato Uruguaio, no último sábado. Walter Gargano (joelho) e Ignacio Lores (tornozelo) foram poupados do último treinamento. Assim. não têm presença garantida no duelo. Após ser campeão do Apertura, o Peñarol lidera o Intermedio, com quatro pontos, após duas rodadas, ao lado do Defensor. Soma uma vitória e um empate.