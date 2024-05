Fluminense tenta segurar o embalado Atlético-MG em Cariacica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 6:30 Para compartilhar:

O Campeonato Brasileiro pode ter um novo líder neste sábado. Na cola do Botafogo, o Atlético-MG vai enfrentar o Fluminense, a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 5ª rodada. Este jogo saiu do Rio de Janeiro para evitar o grande fluxo de turistas na cidade devido ao megashow da cantora Madonna na praia de Copacabana, que deve reunir 1,5 milhão de pessoas.

Invicto desde a chegada do argentino Gabriel Milito – sete vitórias e três empates -, o Atlético-MG tem oito pontos e está a um do líder Botafogo, que entra em campo só no domingo, contra o Bahia, no Engenhão.

O Fluminense, por sua vez, viu a pressão diminuir com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, no meio de semana, mas busca a recuperação no Brasileirão, onde está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com quatro pontos.

Depois de escalar um time misto contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo o que tem de melhor. Afinal, o Fluminense não atravessa um bom momento e precisa da vitória para não perder os líderes de vista.

Poupado na Copa do Brasil, o lateral-direito Guga aparece entre os titulares no lugar do lesionado Samuel Xavier. Os zagueiros Marlon e Thiago Santos, o volante Gabriel Pires e os atacantes Keno e Lelê continuam de fora.

“Adversário duro, que vive um momento excelente, com excelentes jogadores e ótimo técnico. Souberam contratar também um ótimo treinador. A gente sabe do combo do Atlético-MG, e vamos procurar fazer nosso melhor”, disse Diniz.

De fato, o Atlético-MG atravessa um grande momento sob o comando de Gabriel Milito. Ainda invicto, o treinador deve seguir rodando o elenco e por isso a tendência é de mudanças em relação ao time que ganhou do Sport, por 2 a 0, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Uma mudança certa é na defesa. Preservado contra o Sport, Jemerson retorna no lugar de Bruno Fuchs, que cumpre suspensão pela expulsão diante do Cuiabá, no último final de semana.

“É muito difícil conseguir bons resultados se você não competir bem, se você não joga bem, se não há um compromisso tão grande nos jogadores. Aqui todo mundo trabalha, todo mundo compete com humildade. Se nota que é um grupo de jogadores que querem vencer. Estão demonstrando jogo a jogo”, disse Milito.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Arias, Germán Cano e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Raphael Claus (FIFA – SP).

HORÁRIO – 16h (de Brasília).

LOCAL – Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).