Fluminense tenta reconquistar torcida jogando fora de casa

O Fluminense tem quatro jogos fora de casa na sequência do Brasileirão. No próximo (7), enfrenta o Fortaleza no Castelão. Depois tem o duelo atrasado contra o Palmeiras, na próxima ça (10), o Corinthians em Brasília e, por fim, o Goiás no Serra Dourada.

Mesmo longe do Rio , o Fluminense espera reconquistar o apoio da torcida, abalado após três fracassos seguidos no Maracanã: eliminação na Sul-Americana para o Corinthians e derrotas, por 1 a 0, para CSA e Avaí.

Na última (2), foram 24 finalizações contra os catarinenses, mas nenhum gol tricolor.

“A nossa equipe, em termos de ataque, tem excelentes valores. Esses caras motivados podem render muito mais. E esta confiança pode vir, sim, através do incentivo do torcedor”, avaliou o treinador do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, lembrando que a atmosfera criada pelo torcedor interfere diretamente no comportamento do jogador.

Oswaldo de Oliveira também comentou sobre a irritação de Paulo Henrique Ganso ao ser substituído, aos 23 minutos do segundo tempo, contra o Avaí.

“Cada jogador tem uma característica. O Ganso é um jogo tímido, arredio. Ele não tem a obrigação de me cumprimentar. No momento que eu achei precisa tirá-lo, eu tirei e não tenho o menor problema quanto a isso”, explicou o técnico do Flu.

Em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 12 pontos, o Fluminense estaria rebaixado para a série B. Assim como o lanterna Avaí, que após 17 rodadas conseguiu a primeira vitória no campeonato.