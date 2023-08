Fluminense tenta esquecer Olimpia para enfrentar o Athletico-PR no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 6:30 Compartilhe

Após abrir vantagem sobre o Olimpia por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, o Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro. A disputa será diante do Athletico-PR neste domingo, às 18h30, na Ligga Arena, pela 21ª rodada. Ambos estão dentro do G-6.

Na última rodada, o Fluminense venceu por 3 a 1 o América-MG, ficando em quarto lugar, com 34 pontos, apenas atrás de Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Apontado como um dos times que pode alcançar o líder Botafogo, disparado com 48 pontos, é inegável que, neste momento, o clube está focado na Libertadores.

Após vencer o Olimpia por 2 a 0, quinta-feira no Maracanã, o time carioca pode perder por até um gol de diferença na confronto de volta, marcado para a outra quinta-feira, dia 31 de agosto, em Assunção. O Fluminense está mais preocupado em achar uma forma de segurar o time paraguaio nas quartas do que fazer contas pela liderança do Brasileirão.

Com a Libertadores no meio da semana, o time carioca pode ter uma equipe mista em Curitiba (PR). O meia Arias está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o lateral Marcelo está lesionado. O técnico Fernando Diniz não antecipou, mas deve poupar os jogadores mais desgastados, caso do zagueiro Felipe Melo, do meia Ganso e do artilheiro Germán Cano.

“Temos que nos dedicar ao Athletico-PR, mas já pensando no Olimpia. Temos que estar muito bem preparados para todo tipo de desafio”, afirmou Fernando Diniz.

O Athletico-PR, por outro lado, empatou com o Goiás, por 1 a 1, na rodada passada, e defende uma invencibilidade de seis partidas. A última derrota foi para o Fortaleza, por 1 a 0, em julho. O time paranaense é o sexto colocado, com 32 pontos.

O técnico Wesley Carvalho tem um desfalque importante. O volante Fernandinho tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Hugo Moura deve iniciar entre os titulares.

Por outro lado, o zagueiro Thiago Heleno está de volta. Ele teve um mal-estar um dia antes da viagem para Goiânia (GO), mas já se recuperou e está pronto para voltar ao seu posto, ao lado de Cacá.

Quem não deve mais atuar é o lateral-direito Khellven. Ele está deixando o clube e precisa decidir se jogará no CSKA Moscou ou no Benfica, de Portugal. A decisão deve ocorrer nas próximas horas. Enquanto isso, Madson é o dono da posição. Recém-contratado, Bruno Peres deve ficar como opção no banco.

“Entendo perfeitamente os torcedores. Quando estávamos ganhando, todo mundo falava bem e retruquei que não era por aí. O futebol depende do resultado. A nossa preocupação é se estamos produzindo futebol, jogando o futebol que o Athletico quer como modelo de jogo. Se estivermos no caminho, tenho que ficar tranquilo e blindar os atletas. Todo torcedor é um treinador e quer escalar um time. O resultado vai vir”, assegurou o treinador.

