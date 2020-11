Fluminense tem semana cheia com jogos da base, feminino e profissional Tricolor vem de semana sem derrotas em todas as categorias e busca manter bons rendimentos, especialmente no Sub-20 e no Sub-17

Se o time principal entrará em campo apenas no próximo domingo, às 20h, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá uma semana cheia para a torcida acompanhar. A maratona começa nesta terça-feira e só dá folga na sexta. E a fase não é boa apenas no elenco de Odair Hellmann. Em uma semana foram oito vitórias e três empates contando futebol profissional masculino, feminino, aspirantes (Sub-23), Sub-20 e Sub-17.

Com a melhor campanha no Brasileiro Sub-17, o Fluminense volta a entrar em campo pelo torneio nacional nesta terça, às 15h, contra o Santos. A partida, no Estádio Espanha, tem transmissão do MyCujoo. O time comandado pelo técnico Guilherme Torres está 100% desde o retorno da competição, com cinco vitórias consecutivas. No sábado, haverá mais uma partida, desta vez contra o Internacional, às 15h, em Morada dos Quero-Queros.

Líder do Brasileiro, o time Sub-20 tem uma agenda cheia, já que disputa duas competições simultaneamente. Na quarta-feira, a equipe tem dois jogos. Primeiro, contra o Madureira, às 10h, pela Taça Rio, no Conselheiro Galvão. Depois, às 15h30, entra em campo contra o Corinthians, com transmissão do SporTV, pelo campeonato nacional, no Parque São Jorge. A equipe treinada por Eduardo Oliveira se divide em duas para atuar em todas as partidas. No sábado, o sub-20 ainda encara o Friburguense na Taça Rio, às 15h, e no domingo tem clássico com o Botafogo pelo Brasileirão.

O time sub-23, que vem de empate com o Santos, jogará na quinta-feira, contra o Paysandu, às 15h, nas Laranjeiras, pelo Brasileirão de Aspirantes. A equope comandada por Marcão ainda volta a entrar em campo no domingo, contra o Ceará, às 15h, na Cidade Vozão. Já o time feminino liderado por Thaisan Passos está invicto e jogará no domingo, contra o Napoli-SC, fora de casa (os três jogos com transmissão do MyCujoo).

VEJA A AGENDA COMPLETA:

TERÇA-FEIRA (03/11):

Sub-17: Santos x Fluminense (Brasileirão) – 15h – Estádio Espanha

Transmissão: MyCujoo.

QUARTA-FEIRA (04/11):

Sub-20: Madureira x Fluminense (Taça Rio) – 10h – Conselheiro Galvão

Transmissão: Não tem.

Sub-20: Corinthians x Fluminense (Brasileirão) – 15h30 – Parque São Jorge

Transmissão: SporTV.

QUINTA-FEIRA (05/11):

Aspirantes: Fluminense x Paysandu (Brasileirão) – 15h – Laranjeiras

Transmissão: MyCujoo.

SÁBADO (07/11):

Sub-17: Internacional x Fluminense (Brasileirão) – 15h – Morada dos Quero-Queros

Transmissão: MyCujoo.

Sub-20: Fluminense x Friburguense (Taça Rio) – 15h – CTVL

Transmissão: Não tem.

DOMINGO (08/11):

Feminino: Napoli-SC x Fluminense (Série A2) – 15h – Carlos Alberto Costa Neves

Transmissão: MyCujoo.

Sub-20: Botafogo x Fluminense (Brasileirão) – 15h – CEFAT

Transmissão: MyCujoo.

Aspirantes: Ceará x Fluminense (Brasileirão) – 15h – Cidade Vozão

Transmissão: MyCujoo.

Profissional: Fluminense x Grêmio (Brasileirão) – 20h30 – Maracanã

Transmissão: Premiere.

