Fluminense tem seis decisões para escapar do rebaixamento

O Fluminense encara o jogo do próximo sábado (16) contra o Atlético Mineiro como a primeira de seis decisões para conseguir escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Mas o Fluminense chega a esta partida, válida pela 33ª rodada da competição, com um grande problema no gol. Muriel fraturou o primeiro metacarpo da mão esquerda e não joga mais este ano. Agenor e Marcos Felipe são os goleiros reservas, mas Marcão ainda não decidiu qual deles terá a responsabilidade de ser o arqueiro do tricolor carioca até o fim do Brasileirão.

Agenor, com 29 anos, é mais experiente. O gaúcho participou de dez jogos pelo Fluminense e sofreu 14 gols. Já Marcos Felipe é cria da base de Xérem. Com 23 anos, teve passagens pelas seleções brasileiras de base, mas poucas oportunidades nos profissionais do tricolor, sem jogar nenhuma partida este ano.

Outra baixa do treinador Marcão é Caio Henrique. O lateral-esquerdo está servindo à seleção olímpica e Orinho vai ser o titular da posição contra o Atlético.

Depois do Galo, o Flu terá outras cinco decisões para escapar do rebaixamento: CSA em Maceió, Palmeiras no Rio de Janeiro, Avaí em Florianópolis, Fortaleza novamente em casa e Corinthians no Itaquerão.