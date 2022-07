Fluminense tem reunião com BTG e avança no projeto de investimento do clube Presidente Mário Bittencourt se encontrou com representantes do Banco BTG Pactual e destacou avanço na parte de premissas de possível investimento

O Fluminense segue de olho vivo em um possível projeto de investimento do clube. Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, teve um encontro com representantes do Banco BTG Pactual em São Paulo nesta segunda-feira para debater sobre as tratativas.

O mandatário valorizou o encontro. As conversas entre clube e o banco começaram o ano passado. O BTG é o único autorizado para buscar investidores interessados no Fluminense.

– Tivemos avanços importantes hoje. A cada reunião subimos mais um degrau nessa escalada, e podemos vislumbrar melhor o cenário que se projeta para o Fluminense com a atração de parceiros e investidores num futuro próximo. Ficou claro para nós que poderemos seguir um caminho de sucesso sem abrirmos mão de nossa essência, que é o respeito à nossa torcida e seus anseios – explicou Mário Bittencourt ao site oficial do Fluminense.

NOTA DO FLUMINENSE

“O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e integrantes de sua diretoria foram recebidos nesta segunda-feira (18/07) pelos representantes do Banco BTG Pactual, em São Paulo, para mais uma reunião de trabalho preparatório para a modelagem de um projeto de investimento qualificado no clube, visando o reforço de sua estrutura financeira, com consequentes ganhos de competitividade.

As tratativas para essa operação se iniciaram no ano passado, mas se concretizaram em junho deste ano, quando o BTG Pactual e o Fluminense assinaram o mandato formal que deu ao banco o direito exclusivo de assessorar o clube no desenvolvimento do futuro acordo de investimento e mesmo na busca de investidores. Na prática, somente o BTG tem o mandato para falar em nome do Fluminense na interlocução com o mercado.

Nesse tempo, foram realizadas diversas reuniões de trabalho entre as equipes para troca de informações, avaliação de ativos, entendimento da situação do Fluminense e verificação de seus registros contábeis. O resultado é um relatório completo com projeções e sugestões de encaminhamento, que ainda não poderá ser divulgado por restrição contratual e confidencialidade.”

