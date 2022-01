Fluminense tem mais de R$ 170 mil de prejuízo em estreia do Carioca no Luso-Brasileiro Clube estuda mudança de estádio depois de experiência negativa na derrota para o Bangu, na última quinta-feira

Mesmo com os ingressos esgotados, o Fluminense teve uma grande despesa na estreia do Campeonato Carioca, na última quinta-feira, contra o Bangu. Derrotado por 1 a 0, o clube ainda ficou no vermelho, com R$ 171.404,39 de prejuízo na primeira partida no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Sem o Maracanã, o estádio da Portuguesa foi o escolhido por Flu e Flamengo para mandar as partidas. No entanto, assim como o Rubro-Negro, a experiência do Tricolor não foi positiva. Além do custo, os jogadores teriam reclamado da iluminação e das instalações.

Assim, o Fluminense estuda levar os próximos jogos como mandante para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, onde joga neste domingo contra o Madureira. A tendência é que a diretoria bata o martelo após essa partida para avaliar o melhor local.

Com 2.719 presentes e uma renda de R$ 60.480,00, as despesas chegaram a R$ 231.884,39. O aluguel do estádio ficou em R$ 35 mil e a despesa operacional chegou a R$ 126.068,29.

