Fluminense tem histórico positivo de gols marcados na reta final do jogo nesta temporada; veja os números Tricolor chegou a 13 gols após os 35 minutos do segundo tempo, sendo cinco deles decisivos para a vitória da equipe; jogadores do banco ajudaram

O gol de Wellington Silva que garantiu a vitória por 2 a 0 do Fluminense contra o Botafogo foi o 13º do Tricolor na temporada marcado depois dos 35 minutos do segundo tempo. Apesar de não ter sido decisivo, o Flu já resolveu cinco outras partidas balançando a rede nos momentos finais dos duelos. E mais, sete destes jogadores autores dos gols saíram do banco de reservas para ajudar a equipe.

Dentre os gols decisivos, o primeiro da temporada e que acabou garantindo a vitória por 1 a 0 foi contra a Cabofriense, dos pés de Nenê, aos 39 minutos do segundo tempo. O meia também assegurou a vitória do Flu contra o Corinthians por 2 a 1, aos 43 minutos, no Brasileirão. Aos 46 minutos, Danilo Barcelos empatou em 2 a 2 o confronto com o Ceará. Um dos mais emocionantes foi o gol de Yago Felipe aos 48 minutos para fazer o 2 a 1 no clássico com o Flamengo. Além disso, Caio Paulista entrou, marcou o gol de empate contra o Coritiba, de 3 a 3, aos 45 e acabou expulso pouco depois.

Nos gols que apenas ampliaram a vantagem, Gabriel Capixaba marcou o último gol da goleada por 5 a 1 contra o Bangu, aos 46 minutos, assim como Hudson, também neste momento da partida, mas contra o Madureira, em duelo com o mesmo placar de 5 a 1. Na Copa do Brasil, contra o Moto Club, Marcos Paulo colocou 4 a 2 no placar aos 38 minutos. Ainda pelo Carioca, Fernando Pacheco garantiu a vitória no clássico com o Vasco, por 2 a 0, aos 42 minutos.

Marcos Paulo voltou a marcar no fim na vitória por 3 a 1 contra o Santos, aos 48 minutos. O último gol já nos momentos derradeiros foi justamente no domingo, quando o Flu bateu o Botafogo por 2 a 0 e contou com gol de Wellington Silva, de pênalti, aos 52 minutos, para garantir o resultado.

Houve também gols que apenas diminuíram a desvantagem do Fluminense na partida, como o de Digão na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão, aos 46 minutos. Felippe Cardoso também deixou o dele aos 48 minutos na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, fora de casa.

Outro dado interessante mostra que sete destes jogadores que fizeram os gols haviam saído do banco de reservas, se mostrando importantes, mesmo que não tenham definido por completo o jogo. E todos são atacantes: Fernando Pacheco, Gabriel Capixaba, que já não joga mais pelo Fluminense, Marcos Paulo, duas vezes, Felippe Cardoso, Caio Paulista e Wellington Silva.

Para registro, o Fluminense sofreu quatro gols na parte final dos jogos, sendo um deles no Brasileirão. O primeiro foi na vitória do Figueirense por 1 a 0 na Copa do Brasil, marcado por Alemão aos 37 minutos. Depois, Saulo ampliou para o Volta Redonda por 3 a 0 aos 44 minutos. Nas finais do Estadual, Vitinho fez 1 a 0 para o Flamengo aos 49 minutos, mas o Rubro-Negro já tinha a vantagem no agregado do placar. O último foi no clássico com o Vasco, na estreia de Marcão, quando Cano empatou o jogo em 1 a 1 aos 46 minutos.

VEJA QUANDO FORAM OS GOLS NO FIM:

– A favor:

Cabofriense 0x1 Fluminense – Nenê – 39’/2ºT

Bangu 1×5 Fluminense – Gabriel Capixaba – 46’/2T

Moto Club 2×4 Fluminense – Marcos Paulo – 38’/2ºT

Madureira 1×5 Fluminense – Hudson – 46’/2ºT

Vasco 0x2 Fluminense – Fernando Pacheco – 42’/2ºT

Fluminense 1×2 Flamengo – Digão – 46’/2ºT

Fluminense 2×1 Corinthians – Nenê – 43’/2ºT

Fluminense 2×2 Ceará – Danilo Barcelos – 46’/2ºT

Fluminense 3×1 Santos – Marcos Paulo – 48’/2ºT

Atlético-GO 2×1 Fluminense – Felippe Cardoso – 48’/2ºT

Flamengo 1×2 Fluminense – Yago Felipe – 48’/2ºT

Coritiba 3×3 Fluminense – Caio Paulista – 45’/2ºT

Fluminense 2×0 Botafogo – Wellington Silva – 52’/2ºT

– Conta:

Figueirense 1×0 Fluminense – Alemão – 37’/2ºT

Fluminense 0x3 Volta Redonda – Saulo – 44’/2ºT

Flamengo 1×0 Fluminense – Vitinho – 49’/2ºT

Vasco 1×1 Fluminense – Cano – 46’/2ºT

