Fluminense sofre, vence o Fortaleza e sai na frente nas quartas de final da Copa do Brasil Cariocas saíram na frente ainda no primeiro tempo, mas levaram pressão ao longo de toda segunda etapa; donos da casa tiveram um gol anulado







Foi no sufoco. Com um bom tempo para cada lado, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, em partida válida pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nonato foi quem garantiu o placar no Castelão ainda no primeiro tempo. Os donos da casa chegaram a ter um gol anulado já na reta final do confronto.

O confronto de volta entre as equipes acontece no próximo dia 17 de agosto, no Maracanã, às 20h. O Fortaleza volta a entrar em campo no domingo, às 18h, diante do Cuiabá fora de casa tentando sair da lanterna do Brasileirão. Já o Fluminense joga na segunda-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, às 20h.

ERA VERMELHO?



O primeiro tempo foi agitado no Castelão e de superioridade do Fluminense, que controlou mais as ações. Entretanto, houve reclamações. Logo aos nove minutos, Matheus Martins partiu em direção ao gol e foi parado por Juninho Capixaba. O banco do Fluminense pediu muito a expulsão do lateral, mas o árbitro deu apenas cartão amarelo. Com mais posse de bola, o Flu avançava pelo campo, mas tinha dificuldades de levar perigo.

DEMOROU, MAS FOI



Mais um lance que gerou reclamação foi aos 26 minutos, Samuel Xavier fez bonito lance de velocidade pela direita, cruzou na linha de fundo e Ganso deu um passe de calcanhar para Nonato. O volante bateu e marcou, mas o VAR chamou Raphael Claus para revisar após falta na origem da jogada. No fim, o lance foi anulado.

Aos 34, porém, não teve jeito e foi um golaço. Samuel Xavier tocou por baixo na área, Arias deu o corta-luz, Cano fez o toque de calcanhar e Nonato chegou batendo para o fundo da rede, desta vez sem problemas, abrindo o placar.

MUDOU



O Fortaleza voltou melhor para o segundo tempo e foi para cima do Fluminense, que não retornou com a mesma intensidade. Pressionando com as linhas mais avançadas, a equipe mandante criou a primeira grande chance, quando Robson colocou uma bola no travessão após bonito voleio. Crispim também deixou a marca dele na trave aos 20 minutos. O time da casa arriscava, ia para cima, enquanto Fernando Diniz tentava reequilibrar e fechar o time para manter a vantagem.

PRESSÃO

O treinador do Fluminense começou a tentar fechar a casinha, tanto que tirou Germán Cano. O Fortaleza seguia tentando e exigiu ótima defesa de Fábio na faixa dos 30 minutos. O cenário era bem favorável aos cearenses, que pecavam na conclusão das várias chances enquanto o Tricolor carioca ia se fechando e abrindo mão de jogar.

NÃO VALEU



A pressão resultou em gol. Aos 42 minutos, Romarinho cruzou na direita e Romero aproveitou um erro da zaga do Flu para marcar. No entanto, o lance acabou anulado por impedimento após revisão do VAR. No fim, apesar das tentativas, vitória dos cariocas no primeiro confronto.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 0x1 Fluminense

Data/Hora: 28/07/2022, às 20h30

​Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Gols: Nonato (34’/1ºT) (0-1)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Lucas Sasha, Lucas Crispim (FOR), Nonato, Diniz (FLU)

Cartões vermelhos: –

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Brítez, Benevenuto, Ceballos, Juninho Capixaba; Ronald (Otero – 22’/2ºT), Lucas Sasha, Lucas Lima (Moisés – intervalo), Lucas Crispim, Robson (Romero – 35’/2ºT) e Thiago Galhardo (Romarinho – 22’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato (Felipe Melo – 23’/2ºT), PH Ganso (Martinelli – 14’/2ºT); Matheus Martins (Willian – 38’/2ºT), Jhon Arias (Yago Felipe – 38’/2ºT) e Cano (Marrony – 23’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

