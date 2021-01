Fluminense se ampara a quatro fatores para bater o Corinthians e arrancar pela Libertadores Tricolor tem retrospecto recente positivo contra a equipe paulista, vem confiante depois da vitória de virada no Fla-Flu e espera manter a campanha do turno

Embalado depois da vitória de virada no clássico com o Flamengo, o Fluminense quer seguir o bom momento e conquistar mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, porém, o que está em jogo é bem mais do que apenas uma boa sequência na competição. Contra o Corinthians, na Neo Quimica Arena, o Tricolor faz um confronto direto visando uma das vagas para a Libertadores e defende um bom retrospecto recente. A partida, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

O primeiro fator que empolga os cariocas é a invencibilidade atual. O Flu não perde para o adversário paulista há exatos dois anos, quatro meses e 25 dias. Desde agosto de 2018, foram quatro vitórias, todas pelo Brasileirão, além de dois empates na Sul-Americana, que eliminaram o Corinthians na edição de 2019. Vale ressaltar que, dos jogadores que marcaram os gols nestas partidas, apenas Nenê poderá repetir o feito. O meia começará no banco, mas foi o responsável por balançar a rede duas vezes no primeiro turno. Os outros que fizeram gol nessas partidas foram Gum (Brasileiro 2018), Pablo Dyego (Sul-Americana 2019), Ganso (Brasileiro 2019) e Evanilson (dois no Brasileiro 2019).

Outra motivação, talvez a mais importante, para o Fluminense é justamente a vitória no Fla-Flu, com gol de Yago Felipe nos acréscimos. Depois de um primeiro tempo para se esquecer, o Tricolor retornou do intervalo com foco renovado e acabou vencendo o rival. A equipe de Marcão, ainda fora por Covid-19, vinha de três partidas sem vencer e desmotivada, se distanciando da Libertadores. No entanto, o bom resultado no Maracanã pode dar a “retomada” que o Flu precisava.

– Sabor importantíssimo. Primeiramente por ser um clássico. Vínhamos de três resultados negativos, conto o do Vasco por ter tomado gol nos acréscimos. Precisava dessa vitória para a retomada da competição. Estava distanciando um pouco da Libertadores, para continuar na briga precisávamos vencer em um jogo dificílimo que foi o de quarta-feira. Acredito que a partir dessa vitória vamos retomar a confiança, o estilo de jogo, entendendo o que Marcão e Aílton querem para dar uma sequência até o final do campeonato – disse Luccas Claro em entrevista coletiva.

BOA CAMPANHA

O terceiro fator que deixa o Fluminense mais confiante é a igualdade com a boa campanha do primeiro turno. Até o momento são 11 pontos conquistados, assim como era àquela altura. Se continuar assim, o Flu poderá comemorar o retorno à Libertadores depois de oito anos. Isso porque na primeira parte do campeonato foram 32 pontos obtidos. Se voltar a fazer esse número, o Tricolor chegaria a 64, mais até do que os 61 projetados para esta temporada por matemáticos.

Por fim, o Fluminense teve uma semana completa de treinamentos. O adversário ainda não entrou em campo em 2021, é verdade, mas o Tricolor precisava destes dias, já que jogará com uma média de 2,3 dias de intervalo até o clássico com o Botafogo, em 23 de janeiro. Para o duelo com o Corinthians, são apenas três desfalques: Felippe Cardoso, suspenso, Marcos Paulo, com dores no pé, e Paulo Henrique Ganso, que se recupera de cirurgia após crise de apendicite.

O Fluminense é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O Corinthians é o décimo, com 39, mas um jogo a menos. O Palmeiras, sexto colocado, tem 47.

